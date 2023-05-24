Какие странные приказы раздавал Сталин

Последнюю зиму в своей жизни Иосиф Сталин, как и в предыдущие годы, провел в основном на Ближней даче.

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Тогда приказы вождя стали еще более странными, чем раньше.

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К примеру, он велел спилить ветви деревьев, которые росли в округе, и запретил убирать снег.

Запрещенные прогулки

В 1920-х годах Иосиф Сталин свободно передвигался в окрестностях Кремля и по откровенно неважно освещенным улицам Москвы. Стоит отметить, что в то время Иосиф Виссарионович нечасто пользовался автомобилем. Он ходил пешком из Кремля в здание ЦК ВКП (б) на Старую площадь и в Большой театр. При всем при этом Сталина, как и других членов правительства, не сопровождали многочисленные телохранители. Вождь пользовался в основном услугами начальника своей личной охраны Ивана Юсиса.

Однако в 1931 году на Сталина было совершено покушение, которое, согласно официальной версии, и изменило в корне его жизнь. Ноябрьским днем Иосиф Виссарионович шел вместе с Юсисом по Ильинке, когда на него направил пистолет некий Огарев, бывший белогвардеец. Огарева еще до этого органы взяли на контроль. Чекисту Коркину удалось с ним сблизиться. Коркин же и отвел оружие, которое держал в руках Огарев. С этого момента ходить по Москве пешком Сталину было запрещено.

«Того и гляди – пальнут в спину»

Несмотря на такие меры, а также усиление охраны, Иосиф Сталин с годами становился все более подозрительным. Даже по Кремлю он теперь не мог ходить спокойно. Так, Рой Медведев в своей книге «К суду истории. О Сталине и сталинизме» приводит слова адмирала Исакова о реакции Сталина на кремлевских охранников. Те провожали взглядом каждого, кто проходил мимо. Следуя по коридору, вождь с желчью в голосе сказал Исакову: «Охраняют… А сами того и гляди – пальнут в спину».

Неудивительно, что последние годы жизни Сталин редко появлялся в Кремле, а большую часть времени проводил на Ближней даче, где частенько оставался в полном одиночестве (за исключением обслуживающего персонала). Но и там вождь не чувствовал себя в безопасности. Как утверждает Леонид Млечин, незадолго до смерти Иосиф Виссарионович даже запретил убирать снег возле дачи: на снегу было легко заметить следы. Мало того, Сталин велел срезать ветви деревьев, которые закрывали обзор.

Причины поведения вождя

Многие связывают такое поведение Иосифа Сталина с преклонным возрастом. На XIX съезде ВКП (б) 1952 года, где выступал Сталин, все заметили, как он осунулся и постарел. А с годами, как утверждали врачи Александр Мясников и Евгений Чазов, авторы издания «Я лечил Сталина: из секретных архивов СССР», черты личности любого человека лишь обостряются: злой становится еще злее, подозрительный – еще более подозрительным. То же самое случилось и с «отцом народов».