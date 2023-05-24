Чем закончилась битва кроманьонцев с неандертальцами

Известно, что неандертальцы – тупиковая ветвь человечества. Но как они оказались в таком плачевном положении? По одной версии, не выдержали конкуренции с кроманьонцами, по другой – стали жертвами геноцида.

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Совсем как человек

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Современный человек, который появился около 30 тысяч лет назад, не так уж и далеко ушел от неандертальца. Согласно исследованиям профессора Сванте Паабо из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка, геномы человека и неандертальца сходны на 99,5-99,9%, что в свое время могло стать результатом параллельного развития или даже скрещивания двух видов.

Неандерталец имел примитивный речевой аппарат, умел разводить огонь, изготавливать орудия труда и выделывать шкуры животных. Ему было знакомо чувство общности, сострадания и уважение к старшим. О последнем свидетельствует обнаруженный череп пожилого неандертальца, в челюсти которого полностью отсутствовали зубы. Он мог выжить лишь при условии, что кто-то из близких пережевывал для него пищу.

Неандертальцы редко доживали до 45 лет: их подкашивали болезни, основными из которых были рахит и ревматизм, а также травмы и ранения, полученные на охоте или в битвах с конкурентами. И все же это не объясняет факт достаточно быстрого исчезновения неандертальцев с исторической сцены, что порождало и продолжает порождать многочисленные гипотезы.

Пути разошлись

Еще в начале XX века чешский антрополог Алеш Грдличка предположил, что неандертальцы, по крайней мере какая-то их часть, являются предками современных людей. Правда, эволюционировать смогли только некоторые популяции, остальные в результате естественного отбора были вытеснены более совершенными и приспособленными к жизни особями. Впрочем, отсутствие промежуточных антропологических форм между Хомо сапиенсом и палеоантропом заставило ученых усомниться в справедливости этой теории.

В 1997 году группа генетиков из Мюнхенского университета, изучив останки первого неандертальца, найденного в 1856 году недалеко от Дюссельдорфа, подтвердила, что этот образец имеет с современным человеком общего предка, который жил около полумиллиона лет назад. Однако примерно через 300–400 тысяч лет пути этих двух видов начали расходиться.

Исследователи из университета в Цюрихе Кристоф Цолликофер и Марисия Понсе сравнили черепа примерно двухлетних неандертальца и кроманьонца и установили, что черепные кости детей формировались совершенно по-разному, к чему привела цепочка генетических мутаций. Тем не менее в течение какого-то времени кроманьонцы и неандертальцы жили бог о бок, пока последние 35-40 тысяч лет назад полностью не исчезли с лица Земли.

И зубами, и копьями

Установлено, что основу рациона неандертальцев составляло мясо, преимущественно буйвола и мамонта. Но не только. Относительно давно сотрудники Национального центра научных исследований в Париже под руководством Фернандо Роцци нашли на стоянке неандертальцев кости кроманьонцев, а позднее уже рядом с жилищами кроманьонцев были обнаружены костные останки неандертальцев. О каннибализме ясно свидетельствовали следы зубов на костях, а также характерные разломы костей.

Кроме того, из могильников кроманьонцев палеонтологи выкопали ожерелья из зубов неандертальцев. Ученые также предположили, что кроманьонцы в хозяйственных нуждах использовали черепа и внутренние органы неандертальцев. На взгляд Фернандо Роцци, конец века неандертальцев был плачевен: войну каннибалов они проиграли.

Судя по археологическим находкам, кроманьонцы не только ели своих межвидовых конкурентов, но и истребляли их. Например, на девятом ребре неандертальца, останки которого специалисты обнаружили в Ираке, можно наблюдать четкий след от удара острым оружием. Антрополог Стивен Черчилль из Университета Дьюка (США) провел подобие криминалистического расследования и установил, что «иракский палеоантроп» был убит брошенным легким копьем, которым пользовались только кроманьонцы. По мнению ученого, это является убедительным доказательством межрасового конфликта.

Еще в начале XX века возле хорватского селения Крапина были найдены фрагменты костей приблизительно 900 древних людей, предположительно принадлежащих как неандертальцам, так и кроманьонцам. Немецкий антрополог Герман Клаача сделал вывод, что «здесь произошла битва за овладение пещерой».

Малой кровью

Существуют и не столь кровавые версии гибели неандертальского рода. Биолог Маркус Фельдман, к примеру, полагает, что итоговую победу кроманьонцев над неандертальцами обеспечило не столько оружие, сколько общее культурное превосходство первых, при котором даже малая популяция может вытеснить конкурентов, имеющих численный перевес.

А вот по расчетам британского археолога Пола Мелларса на одного неандертальца в Европе приходились не менее 10 кроманьонцев, что и предопределило исход борьбы между видами. Ученый говорит, что неандертальцы без всякого геноцида просто взяли и растворились в среде успевших адаптироваться в холодной Европе мигрантов с юга.