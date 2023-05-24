По звуку, похожему на часы, ученые открыли новый подвид лягушек

Колумбийские биологи из Университета Киндио во время очередной экспедиции столкнулись с окружающим их звуком, похожим на тиканье часов. Когда источник звука отыскали, оказалось, что его издают так называемые стеклянные лягушки. Учёные заявили, что обнаружили новый подвид этих земноводных.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Одна из участниц экспедиции Мария Торо рассказала, что стеклянные лягушки были обнаружены в низине возле ущелья Пихао. Поэтому новый подвид назвали Пихао или Nymphargus pijao, в честь индейского народа, долго боровшегося с испанцами.

У этих лягушек зелёное прозрачное тело, через кожу можно увидеть внутренние органы. Кожа покрыта пигментными пятнами, напоминающими блёстки. Длина тела — 2,5 см.

Кости у Nymphargus pijao зелёного цвета, спина тяже может быть от тёмно-зелёной расцветки до салатовой. У некоторых особей на теле могут встречаться жёлтые или оранжевые пятна. А вокруг зрачков может располагаться серебристо-белая радужка.