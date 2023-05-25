Как выживают бумажная книга и ее издатели

Последние несколько лет серьезно усложнили жизнь книгоиздателям: выросла в цене бумага, а вслед за ней - и себестоимость производства. Тем не менее интересные новинки выходят в свет. Директор благовещенского издательства Игорь Сасим рассказал о том, почему он продолжает выпускать книги в условиях падения рентабельности и тиражей.

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Игорь Михайлович, как себя чувствует дальневосточное издательское дело?

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Игорь Сасим: Продолжает жить. И поток книг не уменьшается, хотя стоимость их печати выросла и от этого упали тиражи. Из-за санкций различные виды мелованной бумаги подорожали на 31-53 процента. Она в России не выпускается. Да и офсетная-то практически тоже. Помните момент, когда производители остались без поставляемого из Финляндии отбеливателя? И стали делать бежево-коричневую бумагу. Потом вроде бы изобрели свои рецепты. И все равно она в основном импортная. А тонеры для полиграфии за последний год подорожали в два с половиной раза.

Насколько изменилась себестоимость одной книги?

Игорь Сасим: Я не люблю такую арифметику. Могу сказать, что мы подняли цены процентов на 40. Несмотря на это рентабельность уменьшилась, ведь подорожали бумага и тонеры.

Сколько книг у вас сейчас в работе?

Игорь Сасим: Шесть. В их числе сборник "лесных" рассказов для детей "Амурская кладовая". Другое издание - "Албазинские очерки" - можно отнести к краеведческой литературе. Написал их игумен, живущий в Албазине. В книгу вошли небольшие очерки, но их достаточно много - более 200. Красочно проиллюстрированы, много фотографий, исторической тематики. Сейчас ищем финансирование - его ноль, хотя начинали работать над книгой еще в прошлом году. Кроме того, готовимся выпустить несколько сборников стихов.

С чего начинается издание книги?

Игорь Сасим: Первый вопрос, который задают авторы: "А сколько это стоит?". Я уточняю: "А сколько будет страниц? Какая предполагается бумага? Формат? Переплет? Цветность?". Факторов, влияющих на ценообразование, - огромное количество. Поэтому надо все обговорить. Если есть текст, я могу сделать предварительную верстку. Программа показывает, что будет, например, 100 страниц. Или 40. Или 200. Когда человек видит, что есть предварительная смета, ему проще принимать решение.

Какая из книг, над которыми вы работали, запомнилась больше всего?

Игорь Сасим: "Муравьев-Амурский" Афиногена Васильева. Презентация книги стала большим культурным событием для Благовещенска. Этим романом, изданным в 2017 году, мы очень гордимся. Рукопись ранее неизвестного произведения об основателе Благовещенска обнаружил внучатый племянник атамана Семенова Никита Семенов. Она хранилась в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ). Текст неудобочитаемый - помарки, кляксы, слова написаны бегло.

Маленькое частное издательство в Благовещенске за все время своего существования смогло полностью окупить выпуск лишь одной книги

Архив запросил большую сумму за рукопись, более 100 тысяч рублей. По тем временам - просто огромные деньги. Я долго вел переговоры, и они нам сделали скидку почти в два раза. Заключили договор таким образом, что десять процентов изданных книг передадим в РГАЛИ. Свидетелем этих переговоров стал мой друг, меценат Валерий Утоплов. На его деньги мы и выкупили рукопись. Поддержку оказали также городская администрация и издательство "Амурская ярмарка".

Над книгой работали около года. Был большой редакционный совет из десяти человек, живущих в разных уголках страны. В том числе привлекли потомка Муравьева-Амурского - Василия Сергеевича Муравьева-Амурского. Он подготовил вступительное слово к этой книге. А об авторе писал Никита Семенов.

А кто такой Афиноген Васильев, автор книги?

Игорь Сасим: Очень грамотный офицер. Когда начиналась русско-японская война, возникла государственная необходимость в написании книг о Забайкальском казачьем войске. И Васильева откомандировали в Москву и Петербург для работы в архивах. В эти годы в стране происходили революционные события. Но он успел написать первые две книги о забайкальском казачестве - достаточно толстые фолианты. Третья была закончена в 1917 году, уже вовсю бушевала революция. Когда атаман Семенов прибыл в Читу, там находился Афиноген Васильев. И получилось, что третий том был издан на деньги атамана - об этом мало кто знает. Его потомок Никита Семенов собирал сведения о своей семье. Часто бывал на Дальнем Востоке. Проезжая Благовещенск, он зашел в областную библиотеку. Там обнаружил листок "Витрина" - это издание "Амурской ярмарки", где периодически публикуются краеведческие очерки. И в этом листке он прочитал, что "Амурская ярмарка" переиздает "Забайкальских казаков". Так Никита Михайлович узнал о таком авторе, как Афиноген Васильев. А когда приехал домой, то пошел в архив и там обнаружил рукопись, над которой автор работал с 1929 по 1941 годы в Москве.

Вы постоянно говорите о том, что приходится искать финансовую поддержку, обращаться к меценатам…

Игорь Сасим: Удивительно, но за все время существования издательства "Муравьев-Амурский" - это единственная книга, которая полностью окупилась. Более того - было четыре доиздания. Ее постоянно запрашивают музеи и библиотеки. Суммарный тираж - около 500 экземпляров. Для нас это рекорд. Мы просто не умеем продавать.

За счет чего тогда издательство существует?

Игорь Сасим: Я еще руковожу рекламным агентством. На рекламу больше спрос, чем на книги. Книгоиздание - это хобби, которое оплачивается другим бизнесом и которым мы занимаемся из любви к печатному слову.

Имеет ли перспективы издательское дело или наступает время электронных книг, сетевой литературы?