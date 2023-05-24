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Русский язык вошел в топ-5 языков мира

По популярности и распространению русский язык занимает пятое место среди 12 глобальных языков мира. Индекс положения русского языка в мире представили сотрудники Центра языковой политики и международного образования Института Пушкина 24 мая, в День славянской письменности и культуры.

Русский язык вошел в топ-5 языков мира
© Парламентская газета

Исследование проходит уже третий год. Оно состоит из двух частей: индекса глобальной конкурентоспособности русского языка и индекса устойчивости русского языка в странах постсоветского пространства.

В первой части исследования авторы Индекса определили место русского языка среди членов клуба мировых языков. Выводы делали по шести параметрам. По количеству говорящих на языке у России девятое место. На нем говорят 255 миллионов человек. В топ-3 по этому параметру вошли английский, китайский и хинди.

По количеству международных организаций, в которых язык является официальным или рабочим, у русского языка четвертое место. Обогнал его английский, французский и испанский. По количеству публикаций наш язык на пятом месте. По количеству СМИ — на шестом. По числу пользователей в интернете русский язык занимает девятое место. А вот по количеству сайтов на русском языке мы вторые. Впереди только английский.

Индекс глобальной конкуренции русского языка составил 2,86. Это пятое место. На первых строчках — английский, испанский, китайский и французский языки.

«Русский язык, как и в прошлом году, занимает пятое место. Индекс убеждает нас в том, что в клубе глобальных мировых языков русский чувствует себя уверенно», — сказала руководитель Центра языковой политики и международного образования Института Пушкина Светлана Камышова.

Что касается положения русского языка на постсоветском пространстве, тройку лидеров в общем рейтинге распространения русского языка в странах СНГ составляют Белоруссия, Казахстан и Киргизия. А замыкают список в этом году Украина, Грузия и Литва.

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