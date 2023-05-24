Кирилл и Мефодий: кем они были на самом деле?

Славянская письменность существовала не всегда: до IX века древнерусский язык, из которого позже образовался современный русский, был исключительно устным. Все изменилось, когда на Русь пришло христианство и понадобилось понимать богослужебные книги, написанные на греческом языке.

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"Рамблер" рассказывает, кем были святые Кирилл и Мефодий, благодаря которым появилась азбука и началось богослужение на славянском языке.

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Кирилл и Мефодий

Имена, под которыми известны просветители, — монашеские. В миру Кирилла звали Константином, а также у него было прозвание Философ. Мефодий при рождении получил имя Михаил, он был старшим в семье, где было семеро детей. Тем не менее, даже в научной литературе создателей славянской азбуки называют церковными именами, даже если речь идет о периоде до пострига.

Братья родились в городе Фессалоники в Македонии. Сейчас он называется Салониками, а у древних славян был известен как Солунь — именно поэтому братьев называют солунскими. Город находится на границе с территориями, которые всегда населяли славянские народы. Там свободно говорили как на греческом, так и на праславянском языке. Последний иначе называют общеславянским — это предок современных славянских языков.

wikipedia.org

Были ли славянами братья Кирилл и Мефодий, неизвестно. Ученые отмечают, что они плохо говорили по-гречески. Однако все специалисты, в частности доктор наук, профессор славянского отделения филологического факультета МГУ Андрей Изотов, выделяют удивительные лингвистические способности братьев. Например, Кирилл, по данным исследователей, знал 22 языка, в том числе редкий сирийский.

Кирилл окончил Магнаварский университет в Константинополе, преподавал там и заведовал библиотекой патриарха. Он был выдающимся инженером, разбирался в религиозной литературе. К брату в монастырь пришел в 856 году, когда потерял покровителя — логофета Феоктиста.

В 862 году в Константинополь прибыли посланники князя Ростислава, возглавлявшего Великую Моравию. В это государство входили:

территории современных Чехии, Венгрии, Словакии,

Малая Польша,

часть Украины и исторической области Силезия.

Посланники попросили прислать им «епископа и учителя», который будет проповедовать христианство на родном языке. Моравия уже была христианской, но подчинялась немецкому епископу, а тот не разрешал богослужение на славянском языке.

Братья Кирилл и Мефодий отправились на свою миссию вдвоем и убедили епископа в необходимости проповедовать религию на родном языке народов, которые живут на славянских землях.

Славянский язык

У общеславянского языка было несколько диалектов. В Древней Руси говорили на восточнославянском диалекте, или на древнерусском языке. Кирилл и Мефодий владели южнославянским вариантом, поэтому письменность, которую они создали, отражала не совсем те же фонетические особенности, которые были свойственны древнерусскому языку. Письменный язык, который появился благодаря братьям, называют старославянским.

Братья перевели на славянский язык богослужебные книги, на нем же стали вести проповеди христианские священники. При этом многие ученые полагают, что на Руси в то время установилось литературное двуязычие: образованные люди знали и древнерусский, и старославянский. Первый нередко влиял на второй, когда священники переписывали священные тексты, и возник новый язык. Многие памятники духовной литературы того времени — источники церковнославянского языка, то есть старославянского, который подвергся воздействию древнерусского.

Кто придумал алфавит

Чтобы перевести Евангелие, братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку. В ее основе лежал греческий алфавит, однако она отражает некоторые специфические звуки, которых нет в греческом языке, но которые важны для славянских.

Важно, что азбука, которую, по мнению большинства ученых, создал Кирилл, совершенно не похожа на современный русский алфавит. Она называется глаголицей и для носителя русского языка выглядит непривычно. Кириллицу же, которая легла в основу современного русского письма, как считают лингвисты, разработали ученики Кирилла и Мефодия. Она уже гораздо ближе и к греческому, и к современному русскому алфавиту по внешнему виду.

Тем не менее, без Кирилла и Мефодия не появилась бы сама графическая система, которая позволяет записывать звуки русского языка:

"Для изобретения первой из двух азбук нужны были действительно уникальные лингвистические способности. Ведь составителю <…> надо было самому решить, для каких звуков не имеющего письменности языка нужны специальные значки, а для каких не нужны. А вот составителю второй азбуки в принципе достаточно было придумать лишь новые начертания для уже существующих букв", — говорит Андрей Изотов.