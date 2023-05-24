Каких знаменитостей похоронили за пределами Земли

Многие знают и помнят имена покорителей космоса. Однако вне Земли побывали не только они. Так, оказывается, что на орбите нашей планеты и даже за ее пределами «похоронены» покойники. Кроме того для различных исследований на летательных аппаратах нередко также запускают необычные вещи. Да и космонавты подчас берут с собой не самые привычные предметы.

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Всем известно, что первым человеком, побывавшим в космосе, был советский космонавт Юрий Гагарин. Однако за несколько месяцев до этого легендарного полета на орбиту Земли были отправлены клетки, полученные из тела Генриетты Лакс. Афроамериканка скончалась от рака в 1951 году. Изучив опухоль Лакс, ученые обнаружили, что ее клетки не только размножались вдвое быстрее обычных, но и были способны делиться несчетное количество раз, оставаясь по сути бессмертными. Эти клетки были названы в честь Генриетты Лакс – HeLa (Henrietta Lacks). С тех они используются в медицинских исследованиях, а в 1960 году оказались в космосе на борту советского спутника.

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Впрочем, сама Генриетта Лакс была похоронена в родном штате Вирджиния. Однако известны люди, чей прах или его часть погребены за пределами нашей планеты. Так, часть праха Юджина Шумейкера была направлена на Луну. Дело в том, что Шумейкер был известным астрономом и геологом, принимавшим участие в подготовке космической программы «Аполлон». В 1997 году он погиб в автокатастрофе, а доля его праха была отправлена на аппарате Lunar Prospector на Луну. Кратер, куда попала капсула, получил имя Шумейкера. В 2014 году на летательном аппарате Sunjammer в космосе были «погребены» частицы останков Джина Родденберри, автора телесериала «Звездный путь», актера Джеймса Духана, снимавшегося в нем, а также фантаста Артура Кларка.

Впрочем, сегодня существуют целые компании, которые занимаются отправкой кремированных останков людей в открытый космос. По самым скромным подсчетам «космическое» кладбище уже насчитывает больше 300 «могил». Среди «похороненных» в космосе есть и космонавты. Кстати, как шутил Георгий Гречко в своих мемуарах «Космонавт No 34», первым побывал на орбите вовсе не Юрий Гагарин, а Иван Иванович. Так прозвали манекен, который ростом, телосложением и весом почти не отличался от большинства членов отряда космонавтов. Когда на манекен был надет скафандр, его вообще было не отличить от человека. К тому же для проверки связи его снабдили микрофоном, имитировавшим речь. Впоследствии космонавты предполагали, что именно благодаря манекену появились слухи о том, что до Гагарина летало еще много человек.