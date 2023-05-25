Самый главный оберег чукчей: какие татуировки защищали северных воинов

Чукчи, точно так же как и их ближайшие соседи – азиатские эскимосы, долгое время наносили татуировки на тело и на лица мужчин и женщин. Однако мужские татуировки стали довольно быстро исчезать после контактов с русскими казаками – ведь по ним можно было легко вычислить – сколько чукотский воин убил врагов. Известно, что уже в XVIII веке мужские татуировки встречались довольно редко. Зато чукчи стали чаще делать татуировки женщинам – этот обычай продержался вплоть до XX века. Технически татуировка делалась несложно – рисунок выкалывали острым предметом – костяной или металлической иглой и втирали в рану сажу.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Татуировки – обереги

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Большое количество мужских татуировок носило в первую очередь защитный характер и было призвано оберегать владельца от злых духов, зверей и наведения порчи шаманами. Татуировки у мужчин наносились на лицо, плечи, руки, ноги и поясницу.

Шведский исследователь Арктики Адольф Норденшёльд отмечал, что татуировки у мужчин повторяли защитные элементы одежды. Например, повязка на голове у чукотских мужчин имела характер амулета – бусины-лабретки на лбу служили как бы дополнительным «глазами» человека и должны были осведомлять злых духов kelet о том, что такой человек видит больше обычного.

Есть и другое предположение о том, что количество бусин на лбу у мужчины соответствовало количеству убитых им врагов и говорило о его славе и воинской доблести. Очевидно, что боевые качества мужчин высоко ценились в общинно-родовом строе, которым чукчи жили вплоть до XX века, и поэтому чукчи старались разместить подобные татуировки на видных местах.

Чукотские мужчины татуировали лоб над глазами, виски, щеки. Этнограф Александр Константинович Нефедкин в книге «Военное дело чукчей» упоминает, что еще в 1934 году в чукотских селениях у бухты Провидения на Чукотке встречались мужчины, у которых была подобная охранная татуировка в уголках рта.

Военные татуировки

Согласно поверьям чукотского народа, дух убитого врага превращался в злого демона и должен был всячески вредить своему убийце. Чтобы такого не случалось, чукчи-воины шли на хитрость: они делали татуировку врага на своем теле, делая его (тело) как бы невидимым для злого духа, который, должен был теперь в чукче видеть себя самого и переставал вредить.

Известно, что когда был убит знаменитый «начальник Чукотки» драгунский майор Дмитрий Иванович Павлуцкий, некоторые чукчи стали делать изображения майора на своих щитах, веря, что это защитит их от русских пуль.

Чукчи, ведущие оседлый образ жизни, изображали врагов в виде схематических человечков, они наносили их изображения на руки и на лицо.

Николай Дмитриевич Дауркин – воспитанник Павлуцкого, посвятивший себя изучению Чукотки, указывал, что по татуировкам на руках и ногах чукотского воина можно «прочитать» его военную историю и узнать, сколько врагов он убил и сколько – увел в плен.

Колымские чукчи после убийства врага накалывали на внутренней стороне предплечья, ближе к запястью, черную точку. То же самое делали, убивая крупную дичь: кита или медведя. У некоторых удачливых воинов или охотников точки шли полосами по рукам, и любой мог подсчитать, сколько зверей тот добыл или сколько врагов уничтожил. Эти татуировки могли располагаться в разных местах: на суставах пальцев, на лодыжках, на коленях и даже на пояснице.

Оседлые чукчи размещали эти знаки на лице, чтобы сразу была видна доблесть мужчины – охотника и воина. Такой чукча пользовался большим уважением среди соплеменников.

Временные знаки

Не все знаки, которые чукчи рисовали на теле, были постоянными. Были и временные символы, которые наносились кровью животных после удачной охоты или охрой — во время выполнения разных шаманских ритуалов. Обычно это были круги, точки и линии, причем, у каждой семьи узор был своим.

Если семью преследовали несчастья, то в этом случае чукчи мазали лицо графитом, что должно было отпугивать злых духов, делая людей неузнаваемыми. Впрочем, у ближайших соседей чукч – азиатских эскимосов существовал обычай мазать лицо графитом перед набегом – для устрашения врага и для того, чтобы противник не увидел их страха.

Татуировки от болезней

Если мужчина заболевал, это объясняли проделками злых духов, и чтобы его защитить, татуировали лицо схематическими изображениями убитых врагов. Такие же татуировки делали на плечах.