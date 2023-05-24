Что случилось с первым подпольным миллионером СССР

Зигфрид Газенфранц и его компаньон Исаак Зингер сколотили состояние в 1960-х на вечном советском дефиците и любви граждан хорошо одеваться. Сначала они открыли «третью смену» на фабрике, а затем — подпольное производство в заброшенных ангарах.

© Русская семерка - Субботний

Продукция расходилась как горячие пирожки. Газенфранц купил для семьи дом, нанял прислугу. Жена его носила бриллиантовые украшения.

Видео дня

У него был большой кабинет и лаборатория в отдельном флигеле. Вечерами советский миллионер любил размышлять и писать собственный «Кодекс строителя коммунизма». В нем он оправдывал власть денег и подчеркивал, что все хорошо, что хорошо для конкретного человека. Через некоторое время миллионер пошел на рискованный шаг — приобрел в одном из дипломатических представительств Rolls-Royce. В Советском Союзе, где вершиной успеха была «Чайка», а для «простого» человека - «Волга». Автомобиль был подержанным, но можно представить, как он был заметен на улицах.

Партнер Газенфранца - Исаак Зингер - старался не отставать. Он тоже приобрел себе иномарку, с размахом гулял в ресторанах и ни в чем не нуждался.

У других участников подпольной компании деньги в прямом смысле хранились «в банках» - на дачах, в земле. Другого способа припрятать доход не существовало. Возможно, Зингер и Газенфранц тоже пошли этим путем.

Слухи о заработках на фабрике расходились по Фрунзе (советское название киргизского Бишкека). На иномарках ездили не только Зингер и Газенфранц, но и их помощники. Непомерные траты никто не думал скрывать — дело происходило в Киргизии, на самой окраине Союза.

Местные власти закрывали глаза на деятельность компаньонов, получая хорошие взятки. Фабрика планы перевыполняла и регулярно получала грамоты из Москвы. Члены группы спали спокойно — им казалось, что это дает гарантию безопасности. Но хрущевское стремление искоренить спекуляцию и подпольные производства оказалось сильнее. В 1962 году всю сеть (более 150 человек) арестовали.