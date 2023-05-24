«Купил Rolls-Royce, дом и нанял прислугу»: что случилось с первым подпольным миллионером СССР
Зигфрид Газенфранц и его компаньон Исаак Зингер сколотили состояние в 1960-х на вечном советском дефиците и любви граждан хорошо одеваться. Сначала они открыли «третью смену» на фабрике, а затем — подпольное производство в заброшенных ангарах.
Продукция расходилась как горячие пирожки. Газенфранц купил для семьи дом, нанял прислугу. Жена его носила бриллиантовые украшения.
У него был большой кабинет и лаборатория в отдельном флигеле. Вечерами советский миллионер любил размышлять и писать собственный «Кодекс строителя коммунизма». В нем он оправдывал власть денег и подчеркивал, что все хорошо, что хорошо для конкретного человека. Через некоторое время миллионер пошел на рискованный шаг — приобрел в одном из дипломатических представительств Rolls-Royce. В Советском Союзе, где вершиной успеха была «Чайка», а для «простого» человека - «Волга». Автомобиль был подержанным, но можно представить, как он был заметен на улицах.
Партнер Газенфранца - Исаак Зингер - старался не отставать. Он тоже приобрел себе иномарку, с размахом гулял в ресторанах и ни в чем не нуждался.
У других участников подпольной компании деньги в прямом смысле хранились «в банках» - на дачах, в земле. Другого способа припрятать доход не существовало. Возможно, Зингер и Газенфранц тоже пошли этим путем.
Слухи о заработках на фабрике расходились по Фрунзе (советское название киргизского Бишкека). На иномарках ездили не только Зингер и Газенфранц, но и их помощники. Непомерные траты никто не думал скрывать — дело происходило в Киргизии, на самой окраине Союза.
Местные власти закрывали глаза на деятельность компаньонов, получая хорошие взятки. Фабрика планы перевыполняла и регулярно получала грамоты из Москвы. Члены группы спали спокойно — им казалось, что это дает гарантию безопасности. Но хрущевское стремление искоренить спекуляцию и подпольные производства оказалось сильнее. В 1962 году всю сеть (более 150 человек) арестовали.
На суде Газенфранц оправдывал свою деятельность тем, что ущерба государству они не нанесли, имущества не присвоили и производство осуществляли за свои деньги. Но подпольных миллионеров все равно приговорили к расстрелу — задним числом, потому что их арестовали еще до того, как экономические преступления вернулись в список «расстрельных» статей.