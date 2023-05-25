День 25 мая в истории

День Африки.

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В этот день в 1963 году в Аддис-Абебе (Эфиопия) на конференции глав государств и правительств стран Африки 32 независимых государства континента подписали устав Организации африканского единства (с 2002 года — Африканский Союз). Это крупнейшая межгосударственная политическая организация на Африканском континенте. Она объединяет более полусотни государств, образовавшихся после распада колониальной системы в Африке.

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Начинается Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий.

Учреждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 6 декабря 1999 года.

Термин «несамоуправляющиеся территории» принят Уставом ООН для определения всех колониальных и других зависимых территорий. Их статус закреплен в 9-й главе устава организации. В настоящее время в мире насчитывается около 20 таких территорий.

Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий продлиться до 31 мая.

Международный день пропавших детей.

Идея посвятить проблеме пропавших детей специальный день родилась в США в конце 1970-х годов. В 1983 году президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей. Инициатива была поддержана в Европе. В 1997 году был создан Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей.

В 2010 году по предложению Центра был учрежден Международный день пропавших детей. Его символ — синяя незабудка.

Россия впервые присоединилась к этой акции в 2012 году.

По данным международных правозащитных организаций, в среднем в США ежегодно пропадает около 800 тысяч детей, в Европе — более 70 тысяч, а в России — примерно 55 тысяч.

Всемирный день щитовидной железы.

Установлен в 2009 году по инициативе Европейской тироидной ассоциации, которая занимается изучением вопросов, связанных со щитовидной железой и ее заболеваниями.

Согласно статистике, различными неполадками в работе щитовидной железы страдает до трети всего населения планеты.

День филолога.

Этот неофициальный профессиональный праздник отмечают лингвисты, преподаватели, литературоведы, переводчики, библиотекари и представители других специальностей, который занимаются вопросами изучения языка. Филология — одна из самых древних наук. Первые труды по языкознанию появились еще в III веке до н.э., в Древней Греции и Древней Индии. В переводе с греческого, слово «филология» означает «любовь к слову».

75 лет назад (1948) в школах СССР впервые прошёл «Последний звонок».

Идея праздника принадлежит советскому педагогу, заслуженному учителю школы РСФСР Фёдору Брюховецкому. Он, кстати, создал и другие школьные обычаи, например День знаний и Прощание с букварём.