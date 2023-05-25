Девушка отдала миллионный долг и купила дом благодаря продаже слюны

22-летняя вебкам-модель Латиша Джонс из Великобритании смогла расплатиться с долгами в размере 11 тысяч фунтов стерлингов (примерно один миллион рублей) и купить дом благодаря продаже своей слюны. Об этом сообщает Daily Mirror.

© Lenta.ru

Девушка зарегистрировалась на сайте OnlyFans в 19 лет. В то время она училась в университете на криминалиста и работала продавщицей в супермаркете Tesco в городе Манчестер, однако решила оставить оба занятия ради карьеры онлайн-модели. Экс-студентка заявила, что ее привлек быстрый и легкий заработок: за час она получала 300 фунтов стерлингов (30 тысяч рублей).

Видео дня

По словам Джонс, вскоре ей начали поступать странные просьбы от поклонников. «Люди просили отправить им постельное белье после того, как я посплю на нем неделю, потную и мерзко пахнущую спортивную одежду, воду из ванны, в которой я мылась, мои зубные щетки, плевки после чистки зубов. Все, что только можно придумать, хотят люди», — рассказывает она. Одна из самых частых просьб от клиентов — слюна. Девушка утверждает, что сначала не верила, что можно разбогатеть, продавая слюну, однако позже начала регулярно этим заниматься.

Сейчас Джонс продает баночки со своей слюной незнакомым людям несколько раз в неделю. Каждомe клиенту она называет разную стоимость, в зависимости от его материального положения. «Самая большая сумма, которую я заработала на продаже слюны — 1,5 тысячи фунтов стерлингов (149 тысяч рублей). Я знала, что у клиента есть деньги, и он был рад заплатить», — говорит она.

Девушка отметила, что радуется той свободе, которую она обрела благодаря хорошему заработку. «Я никогда не думала, что это станет моей карьерой. Но я счастлива, что все сложилось именно так. Мне это нравится», — утверждает она. Джонс добавила, что близкие люди поддерживают ее и вместе с ней смеются над странными просьбами людей.