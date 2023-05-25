Россияне поделились воспоминаниями о концерте Маккартни в Москве

Воспоминаниями о концерте британского певца Пола Маккартни на Красной площади в Москве 24 мая 2003 году поделились россияне на своих страницах в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

© Мослента

«Почему-то плохо помню детали. Только ощущение счастья и дурацкие сентиментальные слезы» — признался в своем микроблоге один из жителей столицы. Он рассказал, что находился довольно далеко от сцены, поэтому самого музыканта видел лишь «маленькой красной точкой» под куполами храма Василия Блаженного.

Другие москвичи также вспомнили, что день концерта в Москве стал для них одним из самых знаковых событий в их жизни, запомнившемся на долгие годы. «На концерт пошел мой папа — для него это было важнейшим событием. Вся его молодость! Конечно, для молодежи 70х годов — знаковое и важное событие. Сбывшаяся мечта, ощущение, что все возможно! Настоящее счастье!» — написала жительница столицы.

Другие юзеры рассказали, что звонили родителя и друзьям в другие города, чтобы они по телефону услышали живое исполнение песен Пола Маккартни. Те, кто жил в центре Москвы просто открывали окна и наслаждались музыкой, доносившейся из центра города.

Кроме того, пользователи сети вспомнили российских звезд, которые посетили концерт в тот день. «Чуть впереди от нас сидела звезда "Кавказской пленницы" Наталья Варлей, а правее — два музыканта группы "Чайф", которые, впрочем, ушли посреди концерта. Был там и фронтмен "Машины времени" — Андрей Макаревич», — поделилась москвичка.