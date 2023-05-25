Чем примечателен день 25 мая

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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День Африки

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25 мая в мире отмечается День Африки. В 1963 году в этот день в столице Эфиопии Аддис-Абебе на конференции глав государств и правительств стран Африки 32 независимых государства континента подписали устав Организации африканского единства (ныне – Африканский Союз). Это крупнейшая межгосударственная политическая организация на Черном континенте, объединяющая свыше 50 государств, которые образовались после распада в Африке колониальной системы.

Международный день пропавших детей

25 мая в мире отмечается День пропавших детей. Идея посвятить этой проблеме отдельную дату появилась в США в конце 1970-х. В 1983 году президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей. Инициативу поддержали в Европе. В 1997 году был образован Международный центр поиска пропавших детей. В 2010 году был учрежден Международный день пропавших детей, символом праздника стала синяя незабудка. Россия присоединилась к акции в 2012 году.

Всемирный день щитовидной железы

25 мая в мире отмечается День щитовидной железы. Дата была установлена в 2009 году по инициативе Европейской тироидной ассоциации. Эта организация изучает вопросы, связанные со «щитовидкой» и ее заболеваниями. Статиситка говорит, что в мире различными заболеваниями этого органа страдает около трети всего населения.

День филолога

25 мая отмечается неофициальный праздник всех филологов. Это преподаватели русского языка и литературы, лингвисты, литературоведы, переводчики и представители других специальностей, занимающихся вопросами изучения языка.

Филология считается одной из самых древних наук. Первые труды по языкознанию появились еще в третьем веке до нашей эры в Древней Греции и Древней Индии.

25 мая также отмечаются День нерпенка и День полотенца.

События:

444 года назад (1579 год) Иван Грозный отправил грамоту донским казакам. Этот день считается Днем основания Донского казачества.

75 лет назад (1948 год) в советских школах впервые прошел «Последний звонок».

40 лет назад (1983 год) на экраны США вышел фильм «Звездные войны. Эпизод VI. Возвращение джедая».

20 лет назад (2003 год) мультфильм «Ежик в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех времен и народов.

Кто родился 25 мая:

Югославский государственный деятель Иосип Броз Тито (1893 – 1980).

Советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Вера Орлова (1918 – 1993).

Советский космонавт Георгий Гречко (1931 – 2017).

Советский актер Олег Даль (1941 – 1981).