Епифанов день: что нельзя делать 25 мая

25 мая в народном календаре отмечается праздник Епифанов день, который также называют Рябиновка. В эту дату обычно начинает цвести это растение. Епифанов день получил свое название в честь святого Епифания Кипрского.

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25 мая наши предки старались надеть что-то красное. Считалось, что эта одежда притянет удачу и любовь в жизнь человека. Это не обязательно должен быть предмет одежды, можно надеть красный аксессуар или добавить необычную деталь к своему образу.

Этот день стоит провести с друзьями и близкими. Можно позвать кого-то в гости или навестить кого-либо. Обязательно возьмите с собой сладость для стола, это считается хорошей приметой. Также сегодня стоит делиться только позитивными мыслями и событиями со своими близкими людьми. Если это сделать, то все хорошее вернется вам в двойном размере.

Что нельзя делать 25 мая

Сегодняшний день также совпадает с большим церковным праздником Вознесением. Поэтому запреты связаны в том числе и с ним. 25 мая нельзя ругаться с близкими людьми и испытывать негативные эмоции.

Также запрещено делать уборку, заниматься тяжелым физическим трудом, гладить и шить. Не стоит в этот день брать в руки тяжелые предметы, иначе начнутся проблемы со здоровьем.

Если кто-то попросил у вас помощи в эту дату, то ни в коем случае нельзя отказывать человеку. Иначе на протяжении всего года вас будут преследовать неудачи.

Народные приметы на 25 мая