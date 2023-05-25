Чем закончилось противостояние СССР и США на южном континенте

Антарктида была открыта в 1820 году русскими мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым. По международному праву, установленному во времена географических открытий, неизвестные ранее земли становились территориальной собственностью того государства, под чьим флагом были открыты.

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Однако Антарктида не принадлежит ни одному государству, хотя несколько стран (включая Австралию, Аргентину и Великобританию) в разное время пытались претендовать на права собственности. В 1959 году был заключен «Договор об Антарктике», провозглашающий ее «природным запасником, предназначенным для мира и науки». Договор подписали 48 государств.

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В Антарктике обнаружено более 140 подледных озёр, крупнейшее из них — Восток, имеющее длину 250 км и ширину 50 км; оно вмещает около 5400 тыс. км³ воды. Это пятое по величине пресное озеро на земле – примерно треть Байкала. Озеро можно считать русской находкой. 5 февраля 2012 года российским ученым удалось «дойти» до его поверхности, что стало одной из главных научных сенсаций. Исследования озера Восток открывают перед наукой огромные перспективы и приятно, что приоритет в исследованиях принадлежит российским ученым.

После триумфа во Второй мировой войне СССР одержал ещё одну победу, о которой говорить не принято. Победа эта была одержана в битве за Антарктиду. Сразу после окончания войны к Антарктиде была направлена «научная» экспедиция, которую возглавлял прославленный Ричард Бэрд, финансировало её правительство США.

В составе экспедиции была специальная эскадра из 14 американских военных кораблей и вспомогательных судов. Среди них авианосец, на борту которого находились вертолеты и самолеты. Сталин отправил к Антарктиде свою эскадру. В конце 1946 года китобойная флотилия «Слава» под командованием капитана Воронина двинулась к Южному полюсу.

Точное число надводных кораблей, самолетов и подводных лодок, входящих в состав нашей эскадры до сих пор не известно, но факт в том, что экспедиция Берда вернулась в США в неполном составе, а подробности произошедшего у антарктических берегов конфликта до сих пор являются загадкой.

Антарктида представляет огромный интерес в плане полезных ресурсов. 80 процентов мирового запаса пресной воды, нефтяные месторождения, в разы превосходящие кладовые Саудовской Аравии (6,5 млрд тонн), каменный уголь, газ (более 4 трлн куб м), железная руда, уран, золото, алмазы.«Неприкосновенность» Антарктиды заканчивается в 2048 году с истечением срока Конвенции. Как будут распределяться эти ресурсы необходимо решать уже сейчас.

В конце 60-х годов на острове Ватерлоо в Антарктиде случилась авария. На чилийской станции Пресиденте-Фрей полетел дизель. Надо понимать, что дизель в Антарктиде — это жизнь. Чилийцы решили обратиться за помощью к русским.