Неизвестная битва за Антарктиду: чем закончилось противостояние СССР и США на южном континенте
Антарктида была открыта в 1820 году русскими мореплавателями Беллинсгаузеном и Лазаревым. По международному праву, установленному во времена географических открытий, неизвестные ранее земли становились территориальной собственностью того государства, под чьим флагом были открыты.
Однако Антарктида не принадлежит ни одному государству, хотя несколько стран (включая Австралию, Аргентину и Великобританию) в разное время пытались претендовать на права собственности. В 1959 году был заключен «Договор об Антарктике», провозглашающий ее «природным запасником, предназначенным для мира и науки». Договор подписали 48 государств.
В Антарктике обнаружено более 140 подледных озёр, крупнейшее из них — Восток, имеющее длину 250 км и ширину 50 км; оно вмещает около 5400 тыс. км³ воды. Это пятое по величине пресное озеро на земле – примерно треть Байкала. Озеро можно считать русской находкой. 5 февраля 2012 года российским ученым удалось «дойти» до его поверхности, что стало одной из главных научных сенсаций. Исследования озера Восток открывают перед наукой огромные перспективы и приятно, что приоритет в исследованиях принадлежит российским ученым.
После триумфа во Второй мировой войне СССР одержал ещё одну победу, о которой говорить не принято. Победа эта была одержана в битве за Антарктиду. Сразу после окончания войны к Антарктиде была направлена «научная» экспедиция, которую возглавлял прославленный Ричард Бэрд, финансировало её правительство США.
В составе экспедиции была специальная эскадра из 14 американских военных кораблей и вспомогательных судов. Среди них авианосец, на борту которого находились вертолеты и самолеты. Сталин отправил к Антарктиде свою эскадру. В конце 1946 года китобойная флотилия «Слава» под командованием капитана Воронина двинулась к Южному полюсу.
Точное число надводных кораблей, самолетов и подводных лодок, входящих в состав нашей эскадры до сих пор не известно, но факт в том, что экспедиция Берда вернулась в США в неполном составе, а подробности произошедшего у антарктических берегов конфликта до сих пор являются загадкой.
Антарктида представляет огромный интерес в плане полезных ресурсов. 80 процентов мирового запаса пресной воды, нефтяные месторождения, в разы превосходящие кладовые Саудовской Аравии (6,5 млрд тонн), каменный уголь, газ (более 4 трлн куб м), железная руда, уран, золото, алмазы.«Неприкосновенность» Антарктиды заканчивается в 2048 году с истечением срока Конвенции. Как будут распределяться эти ресурсы необходимо решать уже сейчас.
В конце 60-х годов на острове Ватерлоо в Антарктиде случилась авария. На чилийской станции Пресиденте-Фрей полетел дизель. Надо понимать, что дизель в Антарктиде — это жизнь. Чилийцы решили обратиться за помощью к русским.
На советскую станцию Беллинсгаузен отправился молодой офицер Аугусто Пиночет. Советские полярники спасли чилийцев — починили мотор. После Пиночет пришёл к «нашим» ещё раз, хотел угостить русских ученых текилой, но те отказались, научив будущего президента Чили разбавлять спирт «по широте»: на Беллинсгаузене напиток должен быть крепостью шестьдесят два градуса, на Новолазоревской — ровно семьдесят, а если уж занесет на станцию Восток, то все семьдесят восемь.