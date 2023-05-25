56-летний житель штата Мичиган, США, не успел до закрытия зайти в магазин, в котором регулярно покупал лотерейные билеты, приобрел билет в новом месте и сорвал джекпот. О том, как опоздание принесло мужчине состояние, сообщает Michigan Lottery Connect.

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Мужчина рассказал, что всегда покупает лотерейные билеты у одного и того же продавца. Однажды он опоздал в магазин, где тот работает, поэтому купил билет моментальной лотереи в другом месте. Когда мужчина проверил билет, то узнал, что сорвал куш в размере двух миллионов долларов (160,3 миллиона рублей).

По словам победителя, он не мог поверить, что стал обладателем крупного денежного приза.

«Я играю в лотерею уже давно, поэтому выиграть крупную сумму — это потрясающее ощущение. Выигрыш действительно меняет жизнь», — утверждает он.