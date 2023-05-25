«Лагутенки»: почему в СССР изначально так называли «хрущевки»

Автором пятиэтажных домов, известных как «хрущевки» был Виталий Павлович Лагутенко, родной дедушка солиста рок-группы «Мумий Тролль». Перед архитектором поставили задачу спроектировать дешевый массовый дом с отдельными квартирами для каждой семьи. Согласно рекомендациям врачей середины ХХ века советский человек без особого труда поднимется по ступенькам на высоту пятого этажа (15 метров), а любые строения с большей этажностью должны оснащаться лифтами.

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Именно поэтому Лагутенко предложил возводить пятиэтажки, для которых не нужен лифт и отдельная мусорная шахта, что заметно удешевляло стоимость строительства. В историю новые дома вошли как «хрущевки», хотя изначально их называли в честь автора «лагутенками».

К началу 70-х созрела необходимость массового возведения в советских городах жилых домов выше пяти этажей. Согласно нормативам безопасности дома высотой выше 28 метров оснащаются незадымляемыми лестницами, проходящими через открытый балкон и должны иметь грузовой и обычный лифт. Эти требования делали конечную стоимость квадратного метра слишком высокой, и окупалась она только в домах, начиная от 12 этажей.