Какое значение для Руси имела битва на Стугне с половцами

Когда президент России Владимир Путин в одном из выступлений сказал, что Русь терзали многие враги и среди прочих назвал и половцев, то это была истинная правда. С этим кочевым народом на южных рубежах страны отношения складывались по-разному, но при первой возможности они всегда нападали. И не всякий раз удавалось отразить разбойничьи набеги, а иногда князья и терпели обидное поражение, как это случилось 930 лет назад, 26 мая 1093 года, в битве на Стугне.

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Это сражение имело долгосрочные последствия, одним из которых чуть не стала гибель всего семейства Владимира Мономаха, в том числе и сына Юрия – будущего основателя Москвы Долгорукого. Случись такое, вся наша история пошла бы совершенно по другому пути.

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Ярослав Мудрый разбил печенегов и надолго обезопасил южные рубежи. Но после его смерти, в середине XIвека, пришли, предположительно с Алтая, половцы. Это русское название народа, по всей видимости как-то связанное со словом «поле» — так называли степь. Самоназвания у этого союза тюркских племен не было или нам неизвестно.

Они окончательно добили печенегов и, вероятно, остатки их включили в свой состав. Половцы вели характерное для кочевых народов хозяйство, а чего недоставало получали не столько торговлей, сколько разбойничьими набегами на оседлые народы. Ближайшим для них стала Русь, хотя крепко доставалось и венграм.

Это обстоятельство также позволило половцам вмешиваться во внутриполитические дела Руси, тем более что часть не самых разумных князей в своей борьбе за власть использовала кочевников и нанимало их. Ну а те и были рады «законной» возможности пограбить.

В правление четвертого сына Ярослава Мудрого Всеволода Русь переживала социально-экономический кризис. Вызван он был, по большей части, неразумностью правления и жадностью великого князя. Его молодая дружина буквально грабила все подвластное население облагая его непомерными налогами и сборами.

Сам Всеволод совершенно не слушал «смысленных» советников своего отца, по факту отстранив их от всякого управления, как бы подтверждая старинное наблюдение, что природа на детях гениев отдыхает и вся мудрость достается внукам, хотя и не всем. Что и доказал потом его сын и внук Ярослава Мономах.

Все это привело к обнищанию народа, произвол киевских властей, постоянные усобицы, вызывал крайнее недовольство. А тут еще и засуха и неурожай 1092 года. Как считал академик Борис Рыбаков, все это накалило обстановку до такой степени, что знаменитое киевское восстание 1113 года вполне могло случиться на 20 лет раньше. Если бы не внешняя беда.

В это время скончался Всеволод и на престол взошел внук Ярослава Святополк II Изяславович – престол тогда передавался старшему в роде, а не от отца к сыну. Этот оказался еще неразумнее Всеволода, что сразу же и продемонстрировал.

Война с половцами к тому моменту уже шла. Засуха ударила и по степнякам и, по мнению того же академика Рыбакова, они решили «выйти из кризиса за счет ограбления Руси». Половцы штурмом взяли пограничную линию на Суле, захватили русские села по обеим сторонам Днепра.

Но после смерти Всеволода половцы присылают к Святополку послов с предложением о мире. Все знали, что это означает буквально следующее – дайте нам откуп и мы уйдем. Заключить мир в этих условиях было бы самым разумным. Именно это и советует сделать двоюродный брат и черниговский князь Владимир.

Но Святополк отказывается, как отмечают летописи, ему уж очень хотелось показать свои силу и удаль, а также завоевать авторитет среди других князей в самом начале своего правления. А главное, не желал отдавать золото, которое требовали половцы. Между ним и Владимиром Мономахом происходит сильный спор, тот доказывал, что Русь в условиях кризиса не готова к войне. Но Святополк настоял на своем решении и Мономах подчинился.

Собранная рать выехала навстречу противнику, к ним присоединился младший, совсем юный брат Владимира, переяславский князь Ростислав. Войско направилось к Треполю и дошло до реки Стугны – второй линии обороны перед столицей. Шли дожди, была гроза и Стугна стремительно наполнялась водой. Владимир, бояре и старые дружинники снова просили Святополка согласиться на мир. Он опять отказывается.

Не стал слушать и совета Мономаха не переходить бурную реку, поскольку она окажется за спиной войска и, как минимум, лишит возможности маневра, а в случае поражения станет причиной гибели многих воинов. Так и случилось.

Войска выстроились на оборонном валу перед рекой. Посредине стояла дружина князя Ростислава, на правом крыле Святополк, на левом – Владимир. Половецкая конница первый удар нанесла по крылу Святополка, и его переполненная гордыней киевская дружина не выдержала и побежала.

Следом удар был нанесен по войску Мономаха, и оно тоже не выдержало. Общий строй распался, началось отступление к реке, которая к тому моменту стала совсем бурной. При переправе в тяжелых доспехах начал тонуть князь Ростислав, Владимир попытался вытащить брата, но его снесло течением и самого князя спасли его дружинники.

Разгром русских войск был полным. Битва на Стугне стала первым и единственным военным поражением Владимира Мономаха. Но усобицы между князьями не прекратились, а князь Олег Святославович использует в них половцев, осадит Чернигов.

Не желая участвовать в распрях, Мономах добровольно отказывается от Черниговского княжества и принимает Переяславское, где раньше был его погибший брат Ростислав. Кстати, его тело найдут и похоронят в Софийском соборе.

При выезде из Чернигова на семью Мономаха чуть не напали половцы, но Олег уговорил союзников не делать этого. Случись такое, то погиб бы и будущий князь Юрий Долгорукий.