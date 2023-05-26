«Фальшивый расстрел Чаушеску»: что было не так с казнью «диктатора»

28 декабря 1989 года по румынскому телевидению были показаны кадры, которые вскоре после этого облетели весь мир: казнь Николае Чаушеску и его жены Елены. Двум немолодым людям связали руки, вывели их во двор воинской части и расстреляли. В самой Румынии это событие было встречено с восторгом, в других странах – с одобрением, где-то со сдержанным, где-то с вполне горячим.

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Однако, сегодня, спустя 30 лет в самой Румынии и в других странах начинают пересматривать отношение к этому расстрелу. И дело не только в том, что в Румынии почти 40% населения заявляет, что при диктаторе им жилось лучше. Все больше людей считают, что с казнью супругов Чаушеску не все чисто.

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18 декабря в городке Тимишоаре начались протесты, причиной которых стала попытка выселить местного оппозиционного лидера, пастора одной из протестантских церквей, венгра по национальности. Его поддержало венгерское большинство Тимишоара, затем протесты распространились по всей стране.

Чаушеску попытался переломить ситуацию, выступив 22 декабря на митинге, который был собран специально для этого. Однако, митинг пошел не по сценарию: собравшиеся перед президентской резиденцией в Бухаресте люди принялись скандировать протестные лозунги. Митинг перерос в массовые беспорядки. Супруги Чаушеску покинули Бухарест на вертолете.

По словам участников тех событий, Николае и Елена не очень представляли себе, куда им лететь. Вначале они приземлились у загородной резиденции, однако, и там было небезопасно. Тогда Чаушеску решил искать поддержки и защиты в армии. Вертолет направился в сторону Тырговиште. Там беглые были задержаны местными жителями и переданы в местную воинскую часть. Оказалось, что армия тоже не поддерживает бывшего диктатора. Он с женой был посажен под арест в одну из казарм. Через три дня был собран суд, который вынес супругам Чаушеску смертный приговор. Казнь состоялась в тот же день во дворе казармы. Это случилось в Рождество.

Суд над Николае и Еленой Чаушеску продолжался около двух часов. При этом им вменялись в вину такие серьезные преступления, как разрушение национальной экономики, вооруженное выступление против народа и государства, разрушение государственных институтов и, наконец, геноцид румынского народа.

Обвинения более чем серьезные, но ни по одному из них не было проведено предварительного следствия. Сам суд, по словам очевидцев, напоминал скорее базарную перепалку. Один из солдат воинской части в Тырговиште по имени Замфир Йон стал по воле случая и своих командиров в тот день заседателем на процессе Чаушеску. Спустя 30 лет после событий он дал интервью российской журналистке Дарье Асламовой. Он рассказывал, что на суде были одни эмоции, никаких внятных доказательств вины Чаушеску он не услышал. Однако и Замфир и другие «заседатели» в революционном угаре вынесли единодушный вердикт: «Виновны!».

Приговор привели в исполнение в тот же день, не дав осужденным возможности апелляции. Сохранились кадры, на которых мужу и жене Чаушеску связывают руки. Николае держится спокойно, а Елена бурно сопротивляется. По просьбе супругов их казнили вместе, а не порознь, как предполагалось вначале.

Спустя годы в Румынии вновь подняли материалы того «судебного процесса». Оказалось, что ни одно из обвинений не соответствует истине. Чаушеску обвиняли в том, что по его приказу во время подавления беспорядков в Тимишоаре и в других городах было убито более 45000 человек. На самом деле в Тимишоаре погибли 72 человека, а во всей Румынии – более 1000, почти половина из которых – силовики.

Не подтвердились и обвинения в том, что Чаушеску украл из бюджета страны миллиард долларов, которые укрыл в швейцарских банках. Наконец, сам приказ стрелять по протестующим отдавал не Чаушеску, а генерал Стэнкулеску, тот самый, что устроил суд и казнь свергнутого диктатора.

Замфир Йон утверждает, что Чаушеску не дали возможности оправдаться, и что защита (на этом суде была защита!) вела себя. скорее, как обвинители.

В интернете можно найти две версии видеозаписи казни. На одной слышны выстрелы, а затем показаны бездыханные тела казненных. На другой, гораздо более качественной, вся процедура снята детально и даже в некотором смысле художественно.

Это дало основание некоторым западным аналитикам заявить, что казнь Чаушеску вообще была постановкой, что на самом деле они были убиты еще до этого и при иных обстоятельствах. Не исключалось даже, что Николае Чаушеску подвергался пыткам. Более чем невнятная видеозапись, которую транслировали по телевидению, в некотором смысле давала основания для подобных подозрений.

На самом деле, по словам участников событий, все было намного проще.

Войкулеску, один из организаторов казни диктатора – еще недавно он занимал пост заместителя премьер-министра Румынии – впоследствии рассказывал журналистам, что приговор был приведен в исполнение в большой спешке. Ни у кого из участников импровизированного «трибунала» не было опыта организации смертной казни. По словам Войкулеску, пока осужденных выводили во двор, он с другими офицерами обсуждал процедуру. И тут во дворе раздались выстрелы. Оказалось, что исполнители – капитан Боэр и два солдата – принялись палить в супругов Чаушеску без команды. Оператор попросту не успел заснять происходящее.

Вторая, «художественная» версия – это кадры из фильма, снятого о румынской революции. Спустя 30 лет после тех событий, румынская прокуратура предьявила обвинение лидерам революции 1989 года. Речь, в частности, о том, что с помощью дезинформации в стране была создана атмосфера «тотального психоза», приведшего к хаотическим силовым действиям и кровопролитию.