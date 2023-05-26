Все сошли с ума: реальные случаи массовой истерии

Необъяснимые случаи массового психоза, массовой истерии ученые изучали десятилетиями и продолжают делать это по сей день. Можно сказать, это одна из интереснейших научных загадок.

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Сегодня расскажем, что это за явления, перечислим случаи массового психоза в истории и объясним, как не поддаться истерии.

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Что такое массовая истерия

Массовая истерия — явление передачи иллюзии коллективных угроз, когда у группы людей практически одновременно проявляются симптомы воображаемой болезни или демонстративные и острые эмоциональные реакции. Пострадавшие ощущают фактически не существующие физические симптомы. Такая истерия часто возникает у детей и подростков, а также в изолированных сообществах.

Массовая истерия — это крайняя форма проявления массового психоза. А быстрое ее распространение обычно перерастает в моральную панику. Во время моральной паники люди начинают думать, что под угрозой находится безопасность всего человечества. Как правило, реальных оснований для беспокойства нет.

Чем опасно распространение моральной паники

Часто случаи моральной паники возникают в периоды какого-либо кризиса: угроза эпидемии, рост безработицы, протестные настроения. Бывает и так, что власти искусственно нагнетают массовую истерию, чтобы замолчать реальные проблемы, и направляют общество против выдуманного врага или ситуации.

Независимо от того, какие меры будет принимать власть, моральная паника всегда делит общество на «свои» и «чужие». Всегда эта враждебность приводит к «охоте на ведьм» от которой часто страдают невинные люди. Ярким примером страшных последствий является период 1918-1939 годов, когда во всех бедах Германии стали винить евреев. Именно с массовой паники и начался холокост.

Почему так легко впасть в истерию

Из-за того, что в момент паники преобладают эмоции, всё, что угрожает стабильности определенной группе или обществу в целом, вызывает очень сильную реакцию. Люди с расшатанной психикой наиболее уязвимы. И чем больше окружающие или СМИ обсуждают случившееся, тем сильнее проявляется паника и массовая истерия перерастает в нечто вроде психической эпидемии. На этом этапе люди массово теряют способность мыслить рационально. Паника распространяется среди членов всех слоев общества, в том числе и влиятельных.

Как не поддаться массовой истерии

Первое, что нужно делать, чтобы не поддаться массовой истерии — фильтровать информацию. Оценивайте ее критически, обращайте внимание на источники. Не придавайте значения присланным сообщениям из мессенджеров и сомнительным пабликам в социальных сетях.

Оценивайте речь потенциального распространителя моральной паники. Обращайте внимание не на его эмоции, а на факты. Если человек находится в состоянии истерии, вместо цифр он будет сыпать метафорами, «смазанными» или устойчивыми заученными фразами. Часто такие люди заводят речь о различных заговорах, и заканчивают свой посыл не четкими выводами, а риторическими вопросами.

Случаи массовой истерии в истории

Мяукающие монахини

В Средние века считалось, что иногда животные могут каким-то необъяснимым образом завладеть людьми. Один такой случай произошел во Франции. Несколько монахинь практически одновременно стали мяукать, как кошки. Через время мяукающие звуки стал издавать весь монастырь. Ситуация настолько вышла из под контроля и напугала жителей деревни, что им пришлось позвать солдат, чтобы утихомирить монахинь.

Танцующая эпидемия

В 1518 году одна женщина вышла на улицу и начала танцевать. Спустя семь дней безостановочных танцев к ней присоединилось 34 человека. К концу месяца на улицы вышли около 400 людей. Казалось бы, причем здесь массовая истерия? Дело в том, что танцоры не могли остановиться и совсем не отдыхали. В итоге 15 человек погибло от переутомления, сердечного приступа или инсульта.

Салемские ведьмы

Пожалуй, это самый известный случай массовой истерии. В 1692 году Эбигейл Уильямс, Бетти Пэррис, Анна Путнам и Елизабет Хуббард стали вести себя необъяснимо странно. Эти припадки посчитали проделками дьявола — так начался судебный процесс над ведьмами. В итоге обвинили в колдовстве и казнили 25 жителей Салема.

Клубника с сахаром

В 2006 году после одной из серий португальской мыльной оперы «Клубника с сахаром», пришлось закрыть несколько школ. Дело в том, что герои сериала пострадали от ужасной болезни, «симптомы» которой появились и у 300 реальных школьников. Учебные заведения закрыли в попытке остановить массовую истерию.

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