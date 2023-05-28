Пищевые привычки немцев, которые осуждают даже в Европе
Граждане Германии сильно выделяются на фоне людей, живущих в других странах Европы. Особенно европейцев поражают пищевые привычки немцев. Они сочетают в себе педантичность, но в то же время их рацион питания едва ли можно назвать здоровым.
В материале “Рамблера” — пищевые привычки немцев, которые осуждают жители других стран Европы.
Еда по часам
В этом плане жители Германии действительно раскрывают свою педантичность. Время приема пищи расписано у них крайне точно, и это — привычка, которая напрямую связана со здоровьем. Немцы соблюдают время приема пищи и практикуют дробное питание. У них есть второй завтрак и второй обед. Все это сочетается с обедом и ужином. Такой тип питания действительно полезен как для пищеварения, так и для фигуры.
Такая привычка у немцев появилась совсем недавно. За последнее десятилетие в стране вырос процент людей, страдающих ожирением и болезнями ЖКТ. Это связано с тем, что в рационе жителей Германии преобладают насыщенные жиры и быстрые углеводы. Поэтому привычка есть по часам постепенно внедрилась в общество немцев. Не все соблюдают эту традицию, но таких людей становится все больше.
Чем жирнее — тем лучше
Не секрет, что в немецкой кухне очень много жирного мяса. Сосиски, свиная рулька — национальные блюда, за которыми едут в Германию. Это связано с климатом. В древности, чтобы пережить холода, немцы перенимали пищевые привычки у скандинавских народов. Так как Германия имеет меньший выход к морю, рыбы здесь не так много и преимущественно подают мясо. Такое питание больше всего шокирует жителей Средиземноморских стран, которые привыкли добавлять в свой рацион рыбу и морепродукты.
Вечерний хлеб
Хлеб в немецкой кухне имеет большое значение и его едят на завтрак, обед и ужин. В люом заведении в Германии вам предложат на выбор несколько видов хлеба и булочек, в некоторых ресторанах их подают бесплатно. В Германии есть такое понятие, как “вечерний хлеб”. Это — отдельный прием пищи на ночь. То есть перед тем, как лечь спать, житель Германии ест хлеб. Иногда этот вечерний ритуал проводит вся семья за одним столом. Они едят хлебную нарезку из разных сортов хлеба и совмещают это с общением и совместным просмотром телешоу.