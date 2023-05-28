Пищевые привычки немцев, которые осуждают даже в Европе

Граждане Германии сильно выделяются на фоне людей, живущих в других странах Европы. Особенно европейцев поражают пищевые привычки немцев. Они сочетают в себе педантичность, но в то же время их рацион питания едва ли можно назвать здоровым.

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В материале “Рамблера” — пищевые привычки немцев, которые осуждают жители других стран Европы.

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Еда по часам

В этом плане жители Германии действительно раскрывают свою педантичность. Время приема пищи расписано у них крайне точно, и это — привычка, которая напрямую связана со здоровьем. Немцы соблюдают время приема пищи и практикуют дробное питание. У них есть второй завтрак и второй обед. Все это сочетается с обедом и ужином. Такой тип питания действительно полезен как для пищеварения, так и для фигуры.

Такая привычка у немцев появилась совсем недавно. За последнее десятилетие в стране вырос процент людей, страдающих ожирением и болезнями ЖКТ. Это связано с тем, что в рационе жителей Германии преобладают насыщенные жиры и быстрые углеводы. Поэтому привычка есть по часам постепенно внедрилась в общество немцев. Не все соблюдают эту традицию, но таких людей становится все больше.

Чем жирнее — тем лучше

Не секрет, что в немецкой кухне очень много жирного мяса. Сосиски, свиная рулька — национальные блюда, за которыми едут в Германию. Это связано с климатом. В древности, чтобы пережить холода, немцы перенимали пищевые привычки у скандинавских народов. Так как Германия имеет меньший выход к морю, рыбы здесь не так много и преимущественно подают мясо. Такое питание больше всего шокирует жителей Средиземноморских стран, которые привыкли добавлять в свой рацион рыбу и морепродукты.

Вечерний хлеб