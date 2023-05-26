Древние иудеи могли страдать от изнурительной диареи

Ученые из Кембриджского университета выяснили, что древние иудеи могли страдать от изнурительной инфекционной диареи. Исследование опубликовано в журнале Parasitology.

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Исследователи собрали образцы фекалий под туалетами, обнаруженными в двух строительных комплексах, раскопанных к югу от Старого города Иерусалима. Они, датируются VII веком до нашей эры, когда город был столицей Иудеи — процветающего густонаселенного царства.

Анализ древних фекалий выявил следы одноклеточного микроорганизма Giardia duodenalis — частой причины дизентерии у людей. Дизентерия — это термин, описывающий кишечные инфекционные заболевания, вызываемые паразитами и бактериями. Симптомы включают диарею, спазмы в животе, лихорадку и обезвоживание. Это состояние может быть смертельным, особенно для маленьких детей. Ученые заявили, что нашли самый старый из известных примеров заражения людей этим паразитом.

Оба туалета имели резные каменные сиденья, почти идентичные по дизайну: неглубокая изогнутая поверхность для сидения, с большим центральным отверстием для дефекации и соседним отверстием спереди для мужского мочеиспускания.

«Туалеты с выгребными ямами того времени относительно редки и обычно предназначались только для элиты. Один был из богато украшенного поместья в Армон ха-Нацив, окруженного декоративным садом. Это место, раскопанное в 2019 году, вероятно, датируется временами царя Манассии, царя ассирийцев, правившего в течение пятидесяти лет в середине VII века до нашей эры», — рассказали ученые.