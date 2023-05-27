День в истории: Петр I приехал в Казань, изобрели скотч

Чем примечательна дата 27 мая?

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Сегодня, 27 мая, празднуется День библиотекаря. 27 мая Петр I прибыл в Казань, был принят Декрет об образовании ТАССР, в Москве отпраздновали 100-летие Соборной мечети, началось восстание против польских интервентов, был основан Санкт-Петербург, Афганистан стал независимым государством, изобрели клейкую ленту. Родились футболист Марат Кабаев, танцовщица Айседора Дункан, актриса Мария Шукшина. Умерли скрипач Никколо Паганини, поэт и переводчик Арсений Тарковский, актриса Юнона Карева. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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Образование ТАССР

27 мая 1722 года в Казань прибыл Петр I. Император уже бывал в городе в 1695 году во время Азовского похода. На этот раз монарх отправился в путешествие из Москвы в Астрахань и на 12 дней остановился в Казани. За время нахождения в городе Петр I осмотрел адмиралтейство, городские учреждения, губернскую канцелярию, Татарскую слободу, суконные и кожевенные фабрики. А вот свое 50-летие, скорее всего, отмечал в Нижнем Новгороде.

27 мая 1920 года был принят Декрет об образовании Автономной Татарской Социалистической Советской Республики. Интересно, что декрет содержал примечание, что в состав республики могут войти Белебеевский и Бирский уезды Уфимской губернии на основе волеизъявления трудящегося населения этих уездов. В 1951 году художники Лотфулла Фаттахов и Харис Якупов написали масштабную картину о подписании Лениным декрета и получили Сталинскую премию третьей степени.

27 мая 1961 года в городском поселке Узун Узбекской ССР родился футболист Марат Кабаев. С малых лет увлекался футболом и баскетболом, а позже стал профессиональным футболистом, выступавшим в сборной СССР. Игровую карьеру закончил в 1998 году, а через два года начал тренировать. В 2011 году переехал в Казань, где три года работал в ФК "Рубин". На данный момент возглавляет Международную ассоциацию исламского бизнеса.

27 мая 2004 года в Москве прошло празднование 100-летия Соборной мечети. В мероприятии приняли участие на тот момент мэр Москвы Юрий Лужков и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, торжество проходило в Колонном зале Дома Союзов. На следующий день состоялась Международная конференция "Мусульмане за мир и согласие".

27 мая 2022 года "Реальное время" сообщило, что больным и инвалидам в Татарстане не хватает льготных медикаментов, в аптеках отсутствует необходимое количество лекарств. Еще одним доказательством стала статистика жалоб о нехватке медикаментов на "Госуслугах".

Основание Санкт-Петербурга

27 мая 1606 года в Москве началось восстание против польских интервентов, в ходе которого казнили Лжедмитрия I. В 1604 году он выдал себя за умершего сына Ивана Грозного Дмитрия, а уже через год венчался на царство в Москве, заручившись поддержкой местной аристократии. Когда в мае 1606 года польские авантюристы и сам Лжедмитрий начали бесчинствовать и грабить жителей, народное возмущение переросло в бунт.

27 мая 1703 года Петр I заложил крепость на Заячьем острове Балтийского моря. Ее строили крестьяне (в том числе и татары), пленные шведы и солдаты, строительством руководил лично Александр Меньшиков, близкий помощник царя. Уже через полгода постройка была завершена, а празднование в честь этого прошло не только на берегу Невы, но и в Москве. Крепость была названа Санкт-Петербургской.

Афганистан получил независимость

27 мая 1921 года Афганистан стал независимым государством после окончания третьей англо-афганской войны 1919 года. Когда на престол взошел Аманулла-хан, он решил отправить письмо Ленину, чтобы получить финансовую помощь. Советское правительство первым в мире признало Афганистан. Британия сделала это в 1926-м.