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Стало известно имя первого книжного курьера в России

Имя первого книжного курьера назвал «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт. Им был Федор Митрофанов — разносчик или так называемый «книгонош», упоминание о котором сохранилось в документах XVII века.

Стало известно имя первого книжного курьера в России
© Мослента

Разносчиков книг в то время называли ходебщиками или картинщиками. Они появились в России одновременно с распространением книгопечатания. Впервые об этой профессии упоминается в Соборном постановлении 1681 года о запрещении продажи написанного в «тетрадех и на листах» у Спасских ворот в Москве. Постановление было связано с распространением в столице «лубка и недозволенных сочинений».

«Спустя многие годы офени торговали книжками с картинками на улицах, в рядах, на дальних московских окраинах — Рогожской, Преображенской, Семеновской. Отправлялись они на книжный промысел и в края, отдаленные от центра России», — отметил Бурт.

Ранее историк напомнил имена первого машиниста московского метро. Его звали Иван Иванов.

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