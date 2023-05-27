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Стали известны подробности об уличной торговле книгами в советское время

Об уличной торговле книгами в советское время рассказал в материале «Мосленты» историк Валерий Бурт. По его словам, книгами в те годы торговали на столичных улицах повсеместно.

Стали известны подробности об уличной торговле книгами в советское время
© Мослента

Историк отметил, что в советские годы именно книга, особенно дефицитная, считалась лучшим подарком. За редкими экземплярами буквально охотились ценители литературы.

Уличные торговцы не отказывали себе в смелости и день за днем громко зазывали к своим точкам прохожих, даже если их товар не представлял особого интереса. Нередко было и так, что продавцы книг бежали за потенциальными клиентами в попытках хоть как-то привлечь их своим товаром.

Наиболее знаменитое торжище располагалось на Сухаревке, где по воскресеньям можно было увидеть толпы людей. Книги здесь были представлены в палатках, лежали на ящиках или на холстинах, расстеленных прямо на земле. Именно здесь можно было купить редкие книги, за которыми в то время так охотились библиофилы.

Ранее были названы самые книжные места дореволюционной Москвы.

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