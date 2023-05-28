У кого самый высокий IQ в мире

Коэффициент интеллекта, или IQ, используется сегодня для измерения уровня интеллекта человека. В среднем люди обычно набирают по результатам этого тестирования 100 баллов. Но есть и те, у кого IQ оказывается гораздо больше.

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Нужно сказать, что интеллект оценить вообще очень трудно. Поэтому результаты тестов на IQ нужно воспринимать с определённой долей скептицизма из-за культурных различий и других факторов.

Кроме того, показатель IQ - это не единица измерения. То есть человек с IQ 130 не является на 30% умнее того, у кого IQ 100. Также из-за изменений в тестировании сложно сравнивать результаты, полученное в разное время.

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На фото выше - Теренс Тао. Считается, что он имеет на сегодняшний день самый высокий показатель IQ в мире. Он смог набрать между 225 и 230 баллов.

Была также Мэрилин Вос Савант, чей зарегистрированный в Книге рекордов Гиннеса показатель составлял 228 баллов. Но этот рекорд был снят в 1990 году, а оценки IQ тогда считались слишком ненадёжными.