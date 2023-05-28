Кого русские называли бобылями

В современном мире бобылями принято называть холостяков, которые живут в своё удовольствие и не стремятся создавать семью. Но так ли было всегда? Или на Руси бобылями называли кого-то другого?

© Русская семерка

Ох уж это слово!

В период с XV до XVIII века у русских бобылями считались представители определённого сословия. К нему относились те крестьяне, у которых не было семьи или других родственников, а также земельного участка. Их ещё называли «нетяглыми», так как они освобождались от налога на землю. С почтением на Руси к бобылям не относились. Из-за того, что они не делали взносы в казну, их считали тунеядцами и гуляками.

При этом в летописях можно встретить и несколько других трактовок слова «бобыль». По одной из версий, если термин перевести со шведского языка, то он будет означать наёмного рабочего. Если же учесть, что слово может иметь латышские или румынские корни, то бобылём окажутся лентяи или батраки.

С середины XV столетия в некоторых российских регионах бобылями называли очень бедных людей. Они за еду и хоть какую-то одежду готовы были стать фактически рабами. Данные отношения регулировались «бобыльской оброчной записью». Подписавший такой документ бедняк добровольно отказывался от всех своих прав в обмен на призрачную надежду не умереть от холода и голода.

Образ жизни

Также можно отыскать свидетельства того, что бобыли — это люди, осуществлявшие земельные работы на чужих участках. Правда, чтобы эксплуатировать чью-то землю в своих целях, им приходилось платить владельцу надела специальный налог — бобыльщину.