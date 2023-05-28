Почему Ленин и Крупская венчались по православному обряду

В 1898 году, находясь в ссылке в селе Шушенском Енисейской губернии Владимир Ильич Ленин сделал предложение Надежде Константиновне Крупской. «Женой, так женой», — ответила она практически без раздумий. 22 июля 1898 года убежденные атеисты обвенчались в местной церкви по православному обряду.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Верная подруга

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На фотографиях — а большинство из них сделаны уже в зрелом возрасте —Надежда Крупская выглядит мягко говоря малосимпатичной женщиной. Но в юности она была девушкой миловидной. Так что брак с Лениным не был ее «последним шансом». Молодые люди — на момент знакомства им было около 25 лет — без сомнения испытывали взаимные симпатии, а, кроме того, были близки в убеждениях.

Совместная ссылка

В 1896 году Крупская была арестована и после 7-месячного заключения отправлена в ссылку в Уфу. Примерно в то же время после годичного пребывания в тюрьме в ссылку в Шушенское был отправлен и Владимир Ленин. По согласованию с властями, Крупская приехала в Шушенское, но долго пробыть там ей не дали. Пришел приказ полицмейстера, требовавший либо оформить официальные отношения, либо вернуться в Уфу. Тогда возлюбленные были вынуждены начать «хлопоты», как назвал процедуру Ленин.

«Вся эта комедия»

По воспоминаниям Владимира Ильича, изначально с Крупской они не планировали как-то оформлять отношения. Но других вариантов в связи с поставленным ультиматумом властей просто не было. Поэтому возлюбленным, несмотря на атеистические убеждения «пришлось проделать всю эту комедию». Ведь в России в те времена официально признавались лишь церковные браки. По факты, церкви выполняли функции современных ЗАГСов.

«Немедленное» вступление в брак