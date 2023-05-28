«Последний день Помпеи»: главные тайны картины

Значимость Карла Брюллова для российской живописной традиции сопоставима с ролью Пушкина в истории отечественной литературы. Безусловно, главная его работа — живописное полотно «Последний день Помпеи». Это насыщенная эмоциями картина, выполненная в очень популярном тогда романтическом направлении, которая поражает внутренней динамикой происходящего, драматизмом и масштабностью. Произведение стало признанным мировым шедевром, прочно заняв место в пантеоне величайших картин в истории человечества.

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История картины

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В 79 году нашей эры на юге Апеннинского полуострова происходит разрушительное по своей силе извержение вулкана Везувий. В результате катастрофы гибнут три города — Помпеи, Геркуланум и Стабии.

Обнаружение древних поселений и начало археологических раскопок в 1748 году стало одним из самых важных научных событий всей эпохи Просвещения.

К тому времени, когда русский художник посетил Италию, некоторая часть древнеримского города Помпеи уже была освобождена от вулканического пепла. Брюллов, отправившись на прогулку к месту раскопок, увидел древние улицы и дома, отвоеванные археологами у вечности. Это событие так сильно впечатлило живописца, что он загорелся идеей написать масштабное полотно по мотивам той древней катастрофы.

Но между замыслом и реализацией прошло много времени: художник изначально пошел в архивы и библиотеки. Он читал труды современников гибели города и историков. Прочел воспоминания римского политика и писателя Плиния Младшего, бывшего очевидцем извержения и потерявшего во время катастрофы дядю.

Период подготовки занял у Брюллова долгие 5 лет. Сама же картина была написана меньше чем за год. И это довольно быстро, учитывая, что площадь живописного полотна превышает тридцать квадратных метров.

Художник работал с таким рвением и отдачей, что порой чуть было не падал без чувств от переутомления, после чего его приходилось выносить из мастерской.

Брюллов даже во время написания полотна продолжал вносить правки в сюжет. Он, например, передумал изображать на картине вора, снимавшего украшения с умирающей женщины. О том, что изначально этот персонаж должен был появиться на картине, стало известно только благодаря обнаружению черновых набросков.

Загадки картины

Как и положено шедевру, гигантское полотно таит в себе много загадок и тайн. Так, например, искусствоведы очень давно обратили внимание на то, что у нескольких женщин на картине почти одинаковые лица.

Разгадка этой тайны кроется в том, что эти персонажи были написаны с одной натурщицы, графини Юлии Самойловой. Русская аристократка находилась в близкой связи с художником, поэтому ему, как видно, особо сильно нравилось писать образы именно с нее. Графиня подарила свою наружность 4 женщинам: девушка с кувшином на голове, лежащая на земле женщина, обнимающая детей мать и особа с мужем и детьми.

Мало кто знает, но на картине можно найти и самого художника. По моде тогдашних мастеров-итальянцев он оставил свой автопортрет. Изобразил он себя в привычном для него образе художника с ящиком с рисовальными принадлежностями.