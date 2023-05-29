Бог любит «Троицу»: история иконы

Знаменитая икона «Святая Троица» Андрея Рублева возвращается из Третьяковской галереи под покровительство Русской православной церкви. 4 июня на праздник Троицы она будет выставлена в храме Христа Спасителя, затем отправится на плановую реставрацию. После шедевр займет место в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, где находился изначально. Старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Государственной Третьяковской галереи Левон Нерсесян вспомнил историю иконы.

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— Долгое время икона находилась в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры. С XVI века. Сохранившиеся в монастыре описи XVII века восходят к документам XVI века. Это не исключает возможности, что икона могла попасть в собор из другого места, но другие версии слишком громоздки в своих обоснованиях и поэтому неубедительны. Мы точно знаем, что после нашествия татарского царевича Едигея древняя деревянная церковь Троицкого монастыря сгорела и на ее месте в 1411 году была построена новая.

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А в 1425-м после обретения мощей преподобного Сергия Радонежского был заложен каменный Троицкий собор — тот самый, сохранившийся сейчас. Для украшения собора тогдашний игумен, преподобный Никон Радонежский, пригласил знаменитых в то время художников, которые были насельниками московского Спасо-Андроникова монастыря — Даниила и Андрея Рублева. Около 1425 года Рублев работал в лавре в составе артели, которая расписывала Троицкий собор и, видимо, его иконостас.

Как распределялись обязанности внутри артели XV века, мы не знаем. Из источников известно, что Андрей Рублев исполнил икону Троицы по повелению преподобного Никона.

Мы можем предположить, что, когда эта артель, приглашенная из Спасо-Андроникова монастыря, делала роспись и иконостас, Рублев исполнил главную храмовую икону Троицкого собора. Судьба произведения была очень непростой. На нем есть следы и поновлений, и утрат, и позднейших реставраций.

Что просить?

«Троице» можно молиться о спасении души, прощении грехов, любви и укреплении семейных связей и дружеских уз, ведь Троица — величайший символ единения людей.

Ставим в доме

Являясь одной из главных икон, «Святая Троица» не уступает в своем значении иконе с изображением Спасителя и может быть в доме расположена рядом или даже выше. А выше Спасителя запрещено располагать другие образа.

Губительная пемза

Реставрация палехскими мастерами в середине XIX века оказалась для «Троицы» наиболее губительна. Тогда было принято перед тем как записывать икону, стирать пемзой красочный слой, чтобы запись ложилась лучше — все крупные утраты нанесены поновителями XIX века. Сейчас мы видим утраты, видим дописи, но общий замысел иконы никаких изменений не претерпел

Скрытые лики

Икона написана яичной темперой на липовой доске, загрунтованной левкасом (меловым клеем на основе льняного масла), и покрыта олифой — ее использовали для закрепления вместо лака. Олифа со временем темнела, и художники периодически прописывали новое изображение поверх него.

Новаторство Рублева

Изображая этот сюжет, средневековые иконописцы рисовали полноценное застолье: накрытый стол, трех гостей, Авраама и Сару.

Рублев пренебрег многими деталями, в том числе хозяевами дома, и сосредоточился на главном. Ангелы беседуют между собой, решая, кто из них пойдет на искупительную жертву ради людей. Правый Ангел, Христос, соглашается, а два других Ангела его благословляют

Гость в дом — Бог в дом

В основе сюжета — ветхозаветная (книга Бытия, глава 18) история о том, как праотец Авраам принимал у себя Господа. 90-летний старик сидел у своего шатра, разбитого подле Мамврийской дубравы. И вдруг увидел трех усталых путников на дороге. В одном из них он узнал Господа и пригласил Троицу перекусить и отдохнуть. Жена Авраама напекла лепешек, слуги закололи теленка. В благодарность за гостеприимство странники сообщили, что у бездетных Авраама и Сары через год родится сын. Так оно и вышло.

Удивительные цвета

В начале XX века реставратор Василий Гурьянов нашел способ снимать слой олифы с потемневших икон. В 1904 году он расчистил маленький фрагмент изображения одежды на «Троице», и все увидели удивительный, пронзительный голубой цвет Рублева. Из-за огромного количества паломников икону было решено спрятать и реставрацию остановить — чтобы сохранить ее. Процесс закончили только в 1918 году.

Реставрационная бригада под руководством Игоря Грабаря очистила икону полностью. Специалисты увидели удивительные цвета: пронзительный голубой, золотой и темно-красный, почти вишневый. Местами также присутствовал розоватый оттенок, а на одеждах проступала зелень.

Высокий замысел

На рубеже XIV и XV веков преподобный Сергий Радонежский мечтал объединить русские земли. К слову, именно на эту идею опирается возведение Троицкого храма: то есть зрелище святой Троицы может победить «страх перед ненавистной раздельностью мира». И эта же идея объединения и равенства воплощена в «Троице» Андрея Рублева.

После революции

Почти 500 лет икона «прожила» в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры. В 1575 году шедевр поместили в золотой оклад, преподнесенный Иваном Грозным. В 1600 году Борис Годунов передал для иконы золотую ризу с драгоценными камнями. В октябре 1918 года к сокровищам лавры, включая икону Рублева, приставили специальную комиссию, в которую входили Павел Флоренский, Игорь Грабарь и другие. Икону отреставрировали и оставили в лавре. В 1929 году «Троицу» передали в Государственную Третьяковскую галерею. Во время же Великой Отечественной войны икона отправилась вместе с другими шедеврами в эвакуацию в Новосибирск.

Молитва на праздник Троицы

Во имя Отца-Бога, Сына и Духа Святаго молим о всепрощении и помиловании в день светлый и праздничный.

Трижды Единый Отец наш небесный, возносим слова радости в этот праздничный день, находимся в доме Твоем и кланяемся образам в надежде на наставление и избавление от болезней и грехов, наши души отягощающих.

Провозглашаем веру истинную да передаем из уст в уста слова благодарности за жизни наши в добре и милости Твоей. Молимся за каждого на земле живущего, под Твоим взором обитающего. Благослови, Господи, на жизнь праведную в милости и благости. Дай нам, Боже, прожить ее в почитании Тебя да в воспитании детей по заветам Твоим неоспоримым и единственно праведным. Аминь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

"Сейчас можно услышать дискуссии вокруг «Троицы» Андрея Рублева, что ей не место в лавре, где икону зацелуют, закоптят свечами, забывая при этом, что сам преподобный Андрей Рублев писал иконы и фрески совсем не для того, чтобы о них писали монографии или защищали диссертации.