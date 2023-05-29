Как пали Константинополь и Византия

570 лет назад завершилась огромная эпоха в мировой истории, которая продолжалась более двух тысяч лет – исчезли остатки Римской империи. 29 мая 1453 года под напором турок пал Константинополь, столица восточной её части, и таким образом окончательно исчезло самое могущественное государство древней, а потом и средневековой, эпохи. Считается, что с этого момента закончилось и само Средневековье.

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Восточную Римскую империю по установившейся традиции мы называем Византией, хотя сами себя они до последнего момента именовали ромеями – римлянами. Но основным населением были греки и официальный язык греческий. Византием назывался небольшой курортный городок, который император Константин когда-то выбрал для своей резиденции. В XII веке это был уже огромный город Константинополь с миллионным населением.

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Но к моменту завоевания османами от былого величия не осталось и следа. Город насчитывал едва 50 тысяч жителей, хотя и это по средневековым меркам было немало. От самой империи тоже ничего не осталось – только столица с окрестностями. Даже внутри города жилыми были лишь отдельные разрозненные районы среди заброшенных кварталов. Остатками былого величия правил император Константин XI Палеолог.

Все остальное захватили турки, проливы Босфор и Дарданеллы тоже уже по факту принадлежали им. К тому моменту на трон взошел султан Мехмед II Фатих (Завоеватель). Это был молодой 21-летний человек, четвертый сын султана Мурада II. Он расправился со всеми своими сводными братьями как возможными претендентами на престол. Оставался еще троюродный брат Орхан, который скрылся в Константинополе.

Для османов и так было понятно, что город надо брать, а тут добавился еще один повод. Но долгое время было нечем – Константинополь представлял из себя самое мощное фортификационное сооружение своего времени. Он стоял на полуострове, с трех сторон его омывали пролив Босфор и Мраморное море – на юге и востоке течение было столь сильным, что не позволяло провести десантные операции.

На севере бухта Золотой Рог, через которую в случае опасности натягивалась большая цепь. Она держалась на специальных плотах и ни один флот не мог пройти. От бухты до Мраморного моря тянулась стена Феодосия – самая мощная из известных. Она была двухуровневой и со рвом. За свою историю Константинополь выдержал 23 осады и ни одна из них не увенчалась успехом, даже крестоносцы попали в город скорее хитростью, через бухту, когда разорили его.

Может и еще какое-то время город простоял и за это время византийцам удалось сколотить европейскую коалицию, чего так опасался Мехмед II. Попытки в этом направлении предпринимались отчаянные, в 1439 году даже была заключена церковная уния с римским папой. Правда, православное духовенство на соборе и сами горожанине отказались ее признавать, но папа все же принял деятельное участие и пытался собрать коалицию на защиту Константинополя, но безуспешно.

Поторопиться султана заставили действия самих византийцев. Они считали себя искусными дипломатами, на протяжении веков стравливали между собой своих врагов и тем самым снимали угрозу вторжения. Но в тот раз подвела жадность.

Как уже отметили, в Константинополе находился еще один законный претендент на османский трон – Орхан и рассчитывали с его помощью развязать гражданскую войну у турок. А тут еще подзаработать решили и предложили Мехмеду удерживать его за деньги. Это привело в султана в бешенство, послов обезглавили, а сами начали активно готовиться к осаде.

В 1452 году за четыре месяца построили Румелийскую крепость на севере бухты Золотой Рог – тот берег, кроме небольшой части контролирующей цепь, был в их руках. Вместе с Анатолийской крепостью Баязида I на другой стороне пролива они полностью перекрывали Босфор. Таким образом Константинополь оказался отрезан от Черного моря и подвоза хлеба. Византийские послы, приехавшие выразить протест строительством, также были обезглавлены.

Решили и проблему с артиллерией – туркам помог венгерский инженер Урбан. Одна из пушек бомбарда «Базилика» была весом 32 тонны и могла метать 500-киллограммовые ядра. Правда, толку от нее было мало — стреляла редко, но психологический эффект оказался большой. Мощные против средневековых рыцарей стены оказались перед современной артиллерией почти беззащитными.

Надо полагать, что этот факт заставит великого князя Ивана III, современника событий, сменить кремль в Москве – он был женат на племяннице последнего императора Софье Палеолог и та явно ему рассказала подробности штурма. Он так и говорил, что старые не выдержат удара пушек.

На призыв о помощи откликнулись только генуэзцы – они прислали два галеона, различные припасы и 400 солдат во главе с Джованни Джустиниани. Он и возглавит оборону стен города. На защиту вышел и претендент на османский трон Орхан – этому терять совсем было уже нечего.

В начале апреля началась осада. Перед ней Мехмед II предложил Константину XI сдать город, пообещав, что не станет завоевывать Пелопонес с Морейским деспотатом, которым правил его брат. А всем горожанам гарантировал жизнь и сохранность имущества. Византийцы от этого предложения отказались.

Началась осада. Турки обстреливали стены, но каждую ночь горожане восстанавливали их. 18 апреля был предпринят первый штурм в районе ворот Святого Романа, но он был отбит с огромным уроном для турок, что воодушевило горожан. К тому же через два дня гребной флот османов потерпел поражение от парусного флота генуэзцев, что тоже прибавило оптимизма.

Тогда Мехмед велел перетащить суда, которых оставалось еще достаточно много, через косу в Золотой Рог. Так турки обошли цепь и сделали то же самое, что за много веков до них великий князь Олег Вещий. Враг оказался с самой незащищенной стороны. Византийские моряки встали на стены.

Турки предприняли еще три попытки штурма, они несли серьезные потери, но и защитники с каждым разом ослабевали. Бомбардировка усиливалась, а вот подкопы не удались – их все обнаружили и взорвали, либо залили водой. Все осадные башни также были уничтожены.

27 мая была самая массированная бомбардировка, после которой объявили выходной день – перед решающим штурмом. Накануне штурма в Софийском соборе состоялось последнее христианское богослужение, и оно было символичным – впервые за 400 лет, после раскола церкви в 1054 году, вместе молились православные и католики.

Решающий штурм начался 29 мая в 1 час 30 минут ночи. Первый натиск отбили, но перед рассветом одной из бомбард удалось обрушить часть стены. Османы бросились в нее, однако были вытеснены. Мехмед пускает в дело отборные войска, которые специально придерживал для такого случая.

В это время второе и довольно тяжелое ранение получает Джустиниани, генуэзцы пытаются отнести его к кораблям и открывают для этого одни из ворот. Турки устремляются в них и постепенно захватывают все стены и башни.

В этот момент, по преданию, Константин XI срывает с себя знаки императорского отличия и бросается в бой со словами: «Город пал, а я еще жив!» Но уже вскоре погибнет и он. Турки водрузят его голову на колонну Юстиниана.

Мехмед II обещал своим войскам после взятия Константинополя отдать город на разграбление на три дня, но въехав в него понял, что грабить нечего. От былого величия и богатства не осталось и следа. Так прекратила существование самая могущественная империя в истории человечества – Римская.

Появилась Османская. Любопытно, официально город еще долго оставался Константинополем и был переименован в Стамбул только в 1930 году. Все султаны носили титул «Кайзер-и-Рум» — цезарь Рима.