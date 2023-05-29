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American Antiquity: древние люди рисковали жизнью, изготавливая каменные орудия

American Antiquity: древние люди рисковали жизнью, изготавливая каменные орудия
© runews24.ru

Древние люди рисковали жизнью, когда изготавливали каменные орудия. К таким выводам пришли специалисты Кентского университета, сообщает American Antiquity.

Заявление основано на исследовании с участием 131 кнэппера, которые занимаются обработкой камня. Выяснилось, что их ремесло часто сопровождается колотыми травмами, даже если большинство мастеров используют средства индивидуальной защиты. При этом раны могут возникнуть на любом участке тела и могут быть такими серьезными, что кнэпперам приходится обращаться за помощью к врачам.

В древности, когда не было тех препаратом и методов лечения, которыми располагают современные врачи, такие травмы могли стать фатальными, утверждают ученые.

Это могло стать причиной того, что такие издержки могли способствовать возникновению различных поведенческих стратегий, например, социального обучения, а также отсрочка обучения кнэппингу маленьких детей.

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