American Antiquity: древние люди рисковали жизнью, изготавливая каменные орудия

Заявление основано на исследовании с участием 131 кнэппера, которые занимаются обработкой камня. Выяснилось, что их ремесло часто сопровождается колотыми травмами, даже если большинство мастеров используют средства индивидуальной защиты. При этом раны могут возникнуть на любом участке тела и могут быть такими серьезными, что кнэпперам приходится обращаться за помощью к врачам.