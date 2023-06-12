Откуда пошла традиция вешать ковры на стенах
Еще совсем недавно висящий на стене ковер можно было встретить в каждой квартире, а знаменитый принт "С оленями" был хитом дачной спальни.
Но что же теперь? Ковры, развешанные на стене, уже практически не встретить. И уж тем более не увидеть ковер, плотным полотном устилающий разложенный диван или большое гостевое кресло.
О том, как и почему возникла традиция вешать ковер на стену, «Рамблер» расскажет в новом тексте.
Истоки моды
Принято считать, что мода вешать ковры на стену возникла еще во времена царской России. А если точнее — как следствие русско-турецкой войны.
Турки издавна, еще во времена кочевого образа жизни, покрывали коврами стены и полы в своих палатках, а позже и вовсе превратили их изготовление в ремесло и сделали частью культурного наследия. Русские помещики вдохновились турецкой традицией и тоже решили украшать свои жилища коврами. Они вешали их на стену вместе с ружьями или скрещенными саблями.
Спасение от холода и шумоизоляция
Если раньше ковры себе могли позволить только богатые дворяне, то в советское время ими могли обзавестись и обычные граждане. Особо популярны ковры были в эпоху Хрущева. В тот период их вешали на стены не только ради эстетики, но и для сохранения тепла. Ковер изолировал холодные стены и делал климат вокруг комфортным. Более того, стены в домах были тонкими, а ковер, который вешали рядом с кроватью, позволял немного отгородиться от постороннего шума.
Экономия
Поскольку в СССР обои были дорогим и дефицитным товаром, советские граждане, стараясь выкрутиться из ситуации, вешали на стены большие ковры и обзаводились массивными стенками. За ними клеить обои уже было не нужно.
Кроме того, ковер спасал от ремонта, когда обои рвались или на стене появлялась дыра.
Современность
Сейчас ковер, висящий на стене, из традиционного украшения квартиры превратился в интернет-мем. Но некоторые люди все еще устилают ими свои стены, просто выбирают более современные и разнообразные дизайны.