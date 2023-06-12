Откуда пошла традиция вешать ковры на стенах

Еще совсем недавно висящий на стене ковер можно было встретить в каждой квартире, а знаменитый принт "С оленями" был хитом дачной спальни.

Но что же теперь? Ковры, развешанные на стене, уже практически не встретить. И уж тем более не увидеть ковер, плотным полотном устилающий разложенный диван или большое гостевое кресло.

О том, как и почему возникла традиция вешать ковер на стену, «Рамблер» расскажет в новом тексте.

Истоки моды

Принято считать, что мода вешать ковры на стену возникла еще во времена царской России. А если точнее — как следствие русско-турецкой войны.

Турки издавна, еще во времена кочевого образа жизни, покрывали коврами стены и полы в своих палатках, а позже и вовсе превратили их изготовление в ремесло и сделали частью культурного наследия. Русские помещики вдохновились турецкой традицией и тоже решили украшать свои жилища коврами. Они вешали их на стену вместе с ружьями или скрещенными саблями.

Спасение от холода и шумоизоляция

Если раньше ковры себе могли позволить только богатые дворяне, то в советское время ими могли обзавестись и обычные граждане. Особо популярны ковры были в эпоху Хрущева. В тот период их вешали на стены не только ради эстетики, но и для сохранения тепла. Ковер изолировал холодные стены и делал климат вокруг комфортным. Более того, стены в домах были тонкими, а ковер, который вешали рядом с кроватью, позволял немного отгородиться от постороннего шума.

Экономия

Поскольку в СССР обои были дорогим и дефицитным товаром, советские граждане, стараясь выкрутиться из ситуации, вешали на стены большие ковры и обзаводились массивными стенками. За ними клеить обои уже было не нужно.

Кроме того, ковер спасал от ремонта, когда обои рвались или на стене появлялась дыра.

Современность