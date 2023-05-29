10 нарушений протокола, которыми грешат британские монархи

Британская монархия — одна из старейших во всем мире: неудивительно, что было создано множество правил, чтобы держать в узде каждого члена королевской семьи.

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Однако условностей так много, что порой королевские особы нарушают протокол вполне осознанно и не страдают угрызениями совести на этот счет.

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Красный лак

Во время празднования Пасхи в 2023 году Кейт Миддлтон решила сочетать синий комплект с алым маникюром. Ничего вызывающего, но это только на первый взгляд. Дело в том, что на всех официальных мероприятиях членам королевской семьи рекомендуется использовать лак для ногтей телесного цвета. Особенно в периоды траура — с тех пор как скончалась королева Елизавета II, не прошло и года.

Поклон королевы

Королева славилась тем, что безукоризненно соблюдала протокол до мельчайших деталей, но однажды все же нарушила один из чопорных обычаев. Случилось это в 1997 году, во время похорон принцессы Дианы. Елизавета II на глазах у толпы слегка поклонилась ее экипажу. Королева никогда больше не кланялась кому бы то ни было, тем более на публике. Так она продемонстрировала уважение к матери своих внуков.

Распущенные волосы

Все мы видели фотографии свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма, но едва ли обращали внимание, что прическа невесты нарушает строгие правила королевского двора. Решение распустить часть волос, между прочим, нарушило 350-летнюю традицию. Всем невестам на королевских свадьбах следовало укладывать волосы в пучок, не позволяя ни единой пряди касаться плеч. Однако Кейт решила порвать с этим требованием, несмотря на советы помощников.

Автограф

Членам королевской семьи не разрешается давать автографы. Прежде всего эта традиция объясняется риском подделки королевской подписи. Однако Чарльз, будучи принцем, нарушил это правило в 2010 году, во время встречи с жертвами наводнения в Корнуолле. Супружеская пара попросила автограф для их сына и, к всеобщему удивлению, будущий король не отказал. Он попросил листок бумаги у охраны и расписался на память.

Рукопожатия

В 1987 году принцесса Диана посетила лондонскую больницу Мидлсекс, в частности палату больных СПИДом и ВИЧ-инфекцией. Во время визита она пожала руку одному пациенту. Безусловно, принцесса сделала это неслучайно — так она хотела показать миру, что люди не должны бояться инфицированных как огня, ведь болезнь, вопреки домыслам, не передается через прикосновение.

«Опасные» устрицы

Одно из устаревших правил королевской семьи — избегать употребления любых видов моллюсков и сырого мяса. Дело в том, что эти продукты чаще других вызывают отравление, а королевским особам негоже зеленеть на публике от тошноты, как и лишний раз пропадать по болезни. Однако в 2013 году тогда еще принц Чарльз в сопровождении его жены Камиллы посетил устричный фестиваль в Уитстейбле и съел там целую кучу устриц. Похоже, они ему слишком понравились, чтобы опасаться возможного расстройства желудка.

Объятия с незнакомцами

Согласно королевскому протоколу, членам королевской семьи строго не рекомендуется обнимать незнакомцев, с которыми они порой контактируют во время публичных выступлений. Однако этот запрет был попран не единожды. Так, и Меган Маркл, и Кейт Миддлтон позволили себе объятия с другими скорбящими на похоронах Елизаветы II.

Тост невесты

Когда Меган и Гарри поженились в 2018 году, согласно королевской традиции, после ужина три человека должны были произнести тост: шафер, хозяин дома, которым в данном случае был будущий король — Чарльз, и жених, если он того пожелает. Внезапно Меган захотела тоже произнести несколько слов и воспользовалась возможностью, чтобы при всех сказать мужу, как сильно она его любит.

Нарушение нейтралитета

Члены королевской семьи традиционно придерживаются нейтралитета, когда дело касается какого-либо общественного движения или конфликта. Представители монархии нарочито аполитичны, все ради баланса в обществе. Однако в 2018 году, выступая на панельной дискуссии Королевского фонда, Меган Маркл рассказала о движении «Я тоже»: «Я слышу, как много людей говорит о расширении прав и возможностей девочек и женщин — вы услышите, как люди говорят, что они помогают женщинам обрести свой голос. Я в корне не согласна с этим, потому что женщинам не нужно находить свой голос, им нужно дать возможность использовать его, а людей нужно убедить прислушаться».

Прикосновения на публике