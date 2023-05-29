$80.06+0.0985.90-0.02

Любопытный морской лев пробрался в отель и заблудился

В США морской лев пробрался в отель Sandcastle Inn в штате Калифорния и заблудился. Об этом сообщает The Modesto Bee.

Любопытный морской лев пробрался в отель и заблудился
© Unsplash

Департамент полиции города Пизмо-Бич опубликовал в социальных сетях отчет о необычной спасательной операции. Правоохранители рассказали, что любопытный морской лев проник в здание гостиницы и каким-то образом поднялся на второй этаж. Однако слезть обратно самостоятельно не смог.

На помощь животному пришли полицейские. Они сфотографировались с морским львом, а затем помогли ему спуститься по лестнице.

«Не волнуйся, приятель, мы тебя держим!» — гласит подпись под фотографией на странице в соцсети департамента.

Lenta.ru

После успешного завершения спасательной операции неожиданного гостя отеля вернули в естественную среду обитания.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий