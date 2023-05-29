Любопытный морской лев пробрался в отель и заблудился

В США морской лев пробрался в отель Sandcastle Inn в штате Калифорния и заблудился. Об этом сообщает The Modesto Bee.

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Департамент полиции города Пизмо-Бич опубликовал в социальных сетях отчет о необычной спасательной операции. Правоохранители рассказали, что любопытный морской лев проник в здание гостиницы и каким-то образом поднялся на второй этаж. Однако слезть обратно самостоятельно не смог.

На помощь животному пришли полицейские. Они сфотографировались с морским львом, а затем помогли ему спуститься по лестнице.

«Не волнуйся, приятель, мы тебя держим!» — гласит подпись под фотографией на странице в соцсети департамента.

Lenta.ru