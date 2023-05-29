Пропавшая кошка воссоединилась с хозяевами через два года

Супруги Элисон Линг и Дин Линг из Великобритании воссоединились с пропавшей кошкой Киззи спустя два года. Об этом сообщает Metro.

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25-летняя Киззи исчезла из дома пары в городе Чатем, графство Кент. Как выяснилось позже, в течение двух лет кошка-долгожительница находилась на улице и питалась объедками. Кроме того, она не могла нормально ходить из-за давно нестриженных когтей. В мае 2023 года животное нашел случайный прохожий в деревне Апчерч, графство Кент. Киззи лежала в канаве на обочине, была сильно истощена и покрыта блохами.

Кошку доставили в центр спасения животных Animals Lost and Found. Ветеринары оказали Киззи медицинскую помощь и начали искать ее хозяев. Так как у животного не было микрочипа с контактной информацией владельцев, сотрудники центра опубликовали объявление в интернете. Элисон увидела его и сразу узнала свою питомицу.