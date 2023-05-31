Американец вступился за своих кур и сразился с медведем врукопашную

Житель города Ла-Гранд, штат Орегон, США, сразился врукопашную с медведем, которого накануне ранил из-за того, что он напал на кур. Об этом сообщает Управление рыбных ресурсов и охраны природы штата Орегон.

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Крейг Ланкфорд из города Ла-Гранд вступился за домашних кур с оружием в руках, а на следующий день пошел на поиски раненого зверя. Вскоре он встретил медведя недалеко от своего участка. Мужчина снова выстрелил, но медведь напал на него.

В результате схватки Ланкфорду удалось отбиться от разъяренного животного и выжить, но он получил травмы рук и головы. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи заявили, что он вскоре полностью восстановится.

Полиция и скорая помощь прибыли на место происшествия. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли территорию, на которой находился раненый зверь, и снова открыли ее только после того, как опасность была устранена.