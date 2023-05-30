Права на все песни группы Queen продадут за $1 миллиард

Музыкальный каталог Queen и права на композиции рок-группы могут быть проданы за один миллиард долларов.

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Сделка может состояться уже в ближайшее время. Песенное наследие приобретет звукозаписывающая компания Universal Music. На данный момент этим активом владеет фирма Disney Music Group.

Такая высокая стоимость каталога группы объясняется успехом картины «Богемская рапсодия» (2018), в котором повествуется об истории ансамбля и ее фронтмена Фредди Меркьюри, сообщает телеканал CNN.