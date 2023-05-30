Права на все песни группы Queen продадут за $1 миллиард
Музыкальный каталог Queen и права на композиции рок-группы могут быть проданы за один миллиард долларов.
Сделка может состояться уже в ближайшее время. Песенное наследие приобретет звукозаписывающая компания Universal Music. На данный момент этим активом владеет фирма Disney Music Group.
Такая высокая стоимость каталога группы объясняется успехом картины «Богемская рапсодия» (2018), в котором повествуется об истории ансамбля и ее фронтмена Фредди Меркьюри, сообщает телеканал CNN.
В начале года канадский поп-музыкант Джастин Бибер продал права на все свои композиции за около 200 млн долларов.