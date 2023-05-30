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Группа Киану Ривза Dogstar дала первый за 20 лет концерт

Группа актера Киану Ривза Dogstar выступила впервые за 20 лет, передает телеканал «МИР 24». Фанаты коллектива и не надеялись, что когда-то снова услышат и увидят этот состав. В 90-х они были достаточно популярны. Но потом жизнь самого Киану Ривза начала рушиться. Сначала жена родила мертвого ребенка. Потом она и сама погибла в автокатастрофе. Следом смертельно заболела сестра.

Группа Киану Ривза Dogstar дала первый за 20 лет концерт
© Мир24

В итоге группа распалась. Но теперь актер решил вспомнить свое музыкальное прошлое. На концерте поклонники услышали старые песни и несколько новых. А в планах группы – выпустить мини-альбом.

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