Группа Киану Ривза Dogstar дала первый за 20 лет концерт

Группа актера Киану Ривза Dogstar выступила впервые за 20 лет, передает телеканал «МИР 24». Фанаты коллектива и не надеялись, что когда-то снова услышат и увидят этот состав. В 90-х они были достаточно популярны. Но потом жизнь самого Киану Ривза начала рушиться. Сначала жена родила мертвого ребенка. Потом она и сама погибла в автокатастрофе. Следом смертельно заболела сестра.