Как звучат знаменитые древние сооружения

Древние сооружения – это не только масштабно и величественно, но иногда и очень, очень… громко.

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А вы слышали, как звучит пирамида Хеопса? Или как чирикает «пернатый змей», как поиграть на индийских статуях и что слышит ухо диктатора? Нет? Тогда приглашаем вас в тур по самым «звучным» сооружениям древности.

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Символ Рима

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Он же – Колизей («исполинский»), он же – амфитеатр Флавиев. Это открыточное круглое здание времен Древнего Рима видели многие, а вот «слышали» – далеко не все.

Архитектурно-логистическое решение, использованное при строительстве театра, получило название vomitoria (от лат. Vomere – «извергать») и, между прочим, применяется для сооружений стадионов до сих пор: множество входов располагается равномерно по всему периметру здания. Это позволяет заполнить Колизей за 15 минут, а опустошить – за пять. Колизей вмещал 50 тыс. человек, и, по легендам, в нем была просто невероятная акустика – слово, сказанное даже шепотом, могли услышать на верхнем ярусе, предназначенном для самых низших сословий. Это связано с формой здания, напоминающего чашу или колодец, – звук не улетает в никуда, заполняя собой пространство. Своеобразными усилителями звука служили и амфоры, которые расставляли вокруг арены.

Строить амфитеатр в 72 году нашей эры начал император Веспасиан после своих побед в иудейском походе, а в 80-м – закончил уже следующий цезарь, Тит. Возводили его на деньги, вырученные после войны и при помощи пригнанных из военных походов рабов. Подобно другим римским амфитеатрам, Колизей вовсе не круг, а эллипс, наружная длина которого равна 524 метрам, а высота стен – от 48 до 50 метров. Это самое грандиозное сооружение такого рода.

По ком звонит фараон

Да-да, пирамида Хеопса – это почти виолончель! Археологи давно заметили, что все помещения в ней спроектированы так, что каждое из них обладает резонирующими свойствами. Особенно это заметно в «камере царя» – предположительной (но пустой) гробнице Хеопса, которая выложена внутри громадными гранитными блоками. В некоторых местах ее имеются углубления, которые и обеспечивают «настройку» инструмента. Но музыкальность гробницы обусловлена и другими приемами. Например, ее основание имеет сквозное отверстие, которое соприкасается с «подушкой», выложенной галькой, а вокруг камеры есть другие потайные помещения с воздушной прослойкой, которые усиливают резонанс. Посетители утверждают, что, если ударить по саркофагу – раздается практически колокольный звон. Другие камеры пирамиды, расположенные под разными углами с выходом наружу, углубления в стенах и частично неотшлифованные гранитные блоки создают похожий эффект – говорят, что сооружение при правильной циркуляции воздуха может «петь»!

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В 2017 году археологи обнаружили внутри Великой пирамиды Хеопса две пустоты неясного происхождения и назначения. Доступа к этим полостям нет, поэтому их «увидели» при помощи заряженных частиц – мюонов, которые возникают при столкновении космических лучей с молекулами газа в воздухе. Зачем древние египтяне оставляли эти пустоты – загадка. Самая интригующая гипотеза – что это тайная гробница фараона. Более приземленные версии – наличия таких пустот требовала, вероятно, сама конструкция пирамиды. А возможно, они играют роль в звучании сооружения.

Чирикающая пирамида

Если гробница Хеопса поет, то ее сестра из Америки… щебечет. Ее название – пирамида Кукулькана – так и переводится: «пирамида Пернатого Змея». Такое имя главному храму цивилизации майя дано неслучайно. Дело в том, что строение создано таким образом, что в период весеннего и летнего солнцестояния благодаря игре света и тени на его стенах создается зрительная иллюзия сползания с вершины гигантских змей – у подножия пирамиды расположены головы змей, дополняющие общую картину.

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Если похлопать в ладоши (резко вскрикнуть или ударить в барабан) у основания пирамиды, то в ответ раздается чириканье, как у кетцаля – ярко-зеленой местной птахи, которая хоть и мелка по размеру, но была священной для майя. Они считали ее воплощением бога воздуха Кетцалькоатля. А странный звуковой эффект, как выяснили в прошлом году колумбийские физики, возникает из-за наложения друг на друга множества волн, отражающихся от многочисленных ступеней пирамиды. Благодаря этим эффектам Кукулькана собирает вокруг себя толпы туристов, а ведь когда-то эта публика состояла из верующих, которым ничего не оставалось, как склонить головы перед великим «змеем», ведь они не понимали природу того, что видели.

Причем здесь ухо тирана

Эта рукотворная пещера и в самом деле похожа на ухо. А появилась она еще в греко-римские времена на месте старого известнякового карьера. Ее вырыли для того, чтобы хранить здесь воду для Сиракуз, но позже землетрясение сделало непригодным ее для этих целей. С тех пор она превратилась в туристическую достопримечательность. Пещера уходит на 65 метров в скалу, а высота ее достигает 23 метров. Внутри она, совсем как ушная раковина, изгибается наподобие буквы S, благодаря чему имеет чрезвычайно хорошую акустику – даже негромкий звук резонирует здесь очень впечатляюще. Голоса людей отражаются эхом до 16 раз!

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Но причем здесь деспотичный правитель Сиракуз Дионисий Старший, ведь в его честь и названа пещера? Это имя ей дал знаменитый художник Микеланджело да Караваджо, который посетил пещеру в 1608 году. Все потому, что среди горожан бытовала легенда, будто бы тираничный Дионисий подслушивал разговоры заключенных им в пещеру людей через узкое отверстие над пологом грота и наслаждался криком пыток.

Колонна, которая поет

Еще одна музыкальная мекка – это Индия. В южной части страны находится более 20 «поющих» храмов (и это только идентифицированных – специалисты уверены: их намного больше). Например, в главном зале святилища трехгрудой богини Минакши (что в индийском штате Тамилнад) есть колонны, на которых можно поиграть, как на ксилофоне, – многие из них способны резонировать при ударе о них ладонью или специальной колотушкой, надевающейся на кисть руки. Дело в том, что в Индии существует традиция создания музыкальных колонн, которая активно развивалась с VIII по XVII век.

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