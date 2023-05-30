За кадром: 4 необычные профессии в кинематографе

Любой архив — место загадочное. Особенно если это киноархив. Госфильмофонд находится в 50 километрах от Москвы, в поселке Белые Столбы, в окружении леса и просторных полей. Здесь трудится множество специалистов, а некоторые из них наследуют традиции старейших кинопрофессий. Вместе с Международной конференцией по киноведению и архивному делу рассказываем, как он устроен и кто в нем работает.

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Монтажницы

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Еще на заре кинематографа профессия монтажницы была одной из самых востребованных. Как правило, этим занимались женщины, поскольку при работе с пленкой требовалась сосредоточенность и усидчивость. Они склеивали кусочки кинопленки между собой, подбирали нужные планы — выполняли сложную и рутинную работу, без которой отдельный сюжет или фильм не вышел бы на экраны.

Одной из них была Вера Попова, впоследствии ставшая Ханжонковой, выйдя замуж за известного кинопромышленника Александра Ханжонкова.

С 1948 года она работала научным сотрудником Госфильмофонда. Отлично зная дореволюционную кинематографию, она опознавала актеров и отдельные фильмы. Благодаря ее кропотливому труду многие ранние отечественные картины были атрибутированы, а некоторые из них восстановлены.

В киноархиве трудятся монтажницы, чья работа несколько отличается от того, что делали их предшественницы более чем сто лет назад, но им по-прежнему необходимо сохранять внимательность. Кинопленка — живой материал, требующий к себе особого отношения.

Главная задача монтажниц — подготовить копии для просмотра научной группой, сторонними исследователями или сотрудниками кинокомпаний, которые приезжают в Госфильмофонд.

Галина Дыня

Монтажница

В Госфильмофонде работает 37 лет. Пришла сюда совсем молодой девушкой и очень быстро влилась в процесс.

«Наша работа начинается с самого утра. Мы поднимаем материал со склада, где он обязательно отстаивается перед выдачей (прим. резкие перепады температуры негативно влияют на состояние пленки), перематываем все части на начало, а затем расставляем коробки по монтажным комнатам. Часто к нам приезжают представители (прим. так в Госфильмофонде называют людей, которые обращаются за материалами для создания новых фильмов). При необходимости мы учим их пользоваться монтажным столом, помогаем выбрать фрагмент или кадр на кинопленке.

За то время, что я работаю, сменилось четыре поколения монтажных столов. Эти французской фирмы Debrie стоят у нас с 1990-х. Они самые удобные. Их обслуживанием занимается сторонняя компания, мы только меняем в них лампочки. Хотя недавно пришлось вытаскивать застрявшую пленку.

Раньше было очень много иностранцев, которые приезжали работать в фонд. Был англичанин, писавший книгу про раннюю отечественную хронику. Его интересовали конкретные вещи: как лежит свет, как устроен кадр.

Сейчас, конечно, работа изменилась. Сегодня режиссеры все чаще приходят с уже найденными фрагментами из интернета. Кроме того, научный отдел подбирает для них материалы. Нам же нужно помочь им найти этот конкретный кусок в части фильма, для того чтобы его потом отсканировали и вставили в монтаж.

Однажды я помогала режиссеру, работавшему над фильмом про Андрея Белого. Для перебивок мы искали светящиеся круги и другие красивые штучки в немых фильмах.

Кстати, многие из них не перепечатывались и сохранились на пленке, которой больше ста лет.

Всегда боишься потревожить такую пленку. Сделать ей хуже, чем есть на самом деле — стараешься с ней обращаться более осторожно. Если мы перематываем материал и видим, что перфорация уже с надсечками, то стараемся не смотреть его на монтажном столе. Я прекрасно знаю, что если пленка пойдет по монтажному столу, то она может порваться».

Хранитель бумажного архива

Госфильмофонд хранит не только кинопленку, но и бумажные материалы: либретто, списки надписей, литературные и режиссерские сценарии, стенограммы обсуждений, разрешительные удостоверения, киноплакаты, афиши, монтажные листы, письма, фотографии, газетные вырезки.

Бывает так, что фильм остался только на бумаге. Главным образом это касается того, что было снято до 1910-х и на заре советского кинематографа в 1920-е годы, когда архивная система хранения еще не была учреждена. Если обеспечить сохранность фильма в виде либретто или сценария, то возрастает шанс обнаружить и опознать его на кинопленке — в том числе и поэтому так ценны материалы бумажного архива. Кроме того, по ним можно изучать историю отечественного и зарубежного кино, использовать в смежных дисциплинах.

Галина Попова

Ведущий хранитель фондов кинофотоматериалов на бумажных носителях

Галина Ивановна работает в Госфильмофонде больше сорока лет, последние двадцать — в бумажном архиве.

«Я начала работать в Госфильмофонде в 1982 году. Сначала в установке света, затем в копировке. Там было интересней, потому что был непосредственный контакт с пленкой. Потом я стала сотрудником ОТК (прим. отдел технического контроля).

В начале 2000-х бумажный архив перешел от научного отдела на баланс отдела хранения. Для того чтобы описать его, было выделено несколько человек, которые занимались инвентаризацией. Я лично описывала зарубежные плакаты и мне настолько понравилась эта работа, что руководитель перевел меня сюда. Поначалу было очень сложно — нужно было везде проставить маркировки.

Бумажный архив начал формироваться с 1960-х годов. Здесь находится все, что когда-либо попадало в Госфильмофонд. Если приходит что-то новое — наша задача определить материал в нужную ячейку. Сегодня поступают монтажные листы, аннотации, музыкальные справки в качестве обязательного комплекта документов для получения прокатного удостоверения.

Свой рабочий день я начинаю с того, что беру ключи от всех хранилищ (всего их три) и журнал температурно-влажностного режима, где оставляю сведения. Для сохранности бумаги необходимо соблюдать условия (влажность от 40 до 55%, температура от 16 до 21,5 градусов).

Недавно закончила обработку нашего отечественного звукового фонда на предмет рабочих моментов. Теперь полностью собрана картотека по рабочим моментам в наших фотокомплектах.

«В архиве мне интересно все»

Чтобы знать архив, нужно залезть в каждую папку, особенно это касается личных фондов. Один из самых интересных для меня — фонд Веры Дмитриевны Ханжонковой. Он включает обширную переписку с актерами и режиссерами, с которыми она была лично знакома.

К сожалению, я ее не застала, но наши научники очень плотно с ней работали. Сейчас я разбираю некоторые папочки с ее документами. Там очень много Ханжонковской руки: аннотации, описания фильмов. Работать с архивами Веры Дмитриевны одно удовольствие.

Мне важно понять, к чему относится конкретный документ, и определить для него место. Однажды разбирала монтажные листы зарубежных фильмов 1960-70-х годов и нашла там несколько папок, где были описаны картины на немецком и русском языке. Сразу же стало понятно, что эти материалы были обработаны Георгием Авенариусом. Я очень обрадовалась и определила их в его личный фонд.

«Ощущение, что каждый день соприкасаешься с историей»

У меня это чувство возникало еще в копировке. Когда я работала со старым негативом, который в руках мог держать режиссер, для меня все становилось живым и настоящим. С бумажными документами точно так же — я это очень близко чувствую.

Единственная сложность со старой бумагой — жаль, что она иногда не сохраняется! А то, что пыль летит, я уже и привыкла за столько лет»

Киномеханик

Профессия киномеханика появилась вместе с кинематографом. Кинотеатр в начале двадцатого века был местом повышенной опасности. В кинопроектор заправляли горючую пленку на нитрооснове, которая легко воспламенялась, поэтому пожары и взрывы были не редкостью.

В 1960-х в СССР массово переходят на триацетатную пленку, и кинопоказ становится безопасным. Тогда же по всей стране строятся новые кинотеатры, появляются киноклубы при организациях, а вместе с ними — училища и кинотехникумы, где обучают востребованных специалистов.

С приходом цифровых носителей процесс подготовки и проведения сеанса сильно изменился. Сегодня количество залов, оснащенных пленочными проекторами, резко сократилось, а большинство киномехаников с кинопленкой не работает, поэтому особенно ценны профессионалы, владеющие этим навыком.

Мягков Валерий Иванович

Киномеханик

Работает в Госфильмофонде с 1973 года.

«Я пришел в Госфильмофонд учеником киномеханика. Теорию мы изучали сами, а мастер обучал нас практическим вещам: как зарядить, как сделать профилактику и провести легкий ремонт аппарата. Мы учились работать с разным оборудованием, в том числе с узкопленочными проекторами и кинопережвижками. Через некоторое время я получил третью категорию и стал помощником киномеханика, а потом стал старшим.

В нашей профессии знать нужно очень много, и вопросы эти сложные. Здесь мне приходилось работать и с нитропленкой. Для нее у нас была специальная аппаратура, но пленка все равно загоралась. Ролик нитропленки сгорает за тридцать секунд — горит как спирт, остается только пепел. Приходилось реагировать очень быстро — отрывать куски загоревшейся пленки руками, хотя по инструкции прикасаться к ней нельзя. Она должна прогореть в пламягасящих роликах и погаснуть сама, но тогда целый ролик был бы уничтожен. Может быть, мы и рисковали, но таким образом сохраняли пленку.

К сожалению, пленочная техника уходит. Боюсь, что показ с пленки сохранится только на больших профильных предприятиях, вроде Госфильмофонда, ведь в кинотеатрах это стало уже нерентабельно.

Галина Васильевна Кротович

Киномеханик

12 декабря 1968 года я пришла сюда на работу. Ко мне прикрепили двух старших киномехаников и они меня обучали, позднее я закончила Загорский кинотехникум.

«Я сразу поняла, что у меня уникальная профессия»

Раньше показывала фильмы иностранным делегациям, артистам и сотрудникам разных служб. Часто они смотрели то, что больше нигде нельзя было посмотреть. У нас есть хроника, сделанная режиссером, который снимал Гитлера (прим. вероятно, речь идет о Лени Рифеншталь). Ее мне тоже приходилось показывать, а это 22 части. Все было очень секретно. Два человека сидели в зале, а я им крутила.

Нитропленка у меня никогда не загоралась. У нас были специальные металлические ролики, которые не позволяли ей загореться, а если уж у кого-то и случалось, то рядом стояло ведро с песком и был специальный черный асбестовый материал, чтобы накрыть кассету с пленкой. Сейчас мы используем ксеноновые лампы в кинопроекторах, а раньше это были угольные дуговые лампы. Конечно, процесс сильно изменился. Прежде мы занимались наладкой, теперь стоит немецкое оборудование и его обслуживают сторонние специалисты. Я его почти не касаюсь, только чищу спиртом.

Однажды приехал американец, я ему показывала материалы Олимпиады 1980 года. Он мне сказал:

«У нас в Америке киномеханик очень ценится. Как он покажет кино, так зритель его и воспримет». Я могу показать нерезко, без звука, а могу убавить свет и будет все темно. Это очень ценная профессия»

Реставратор кинопленки

В Госфильмофонде не только хранят кинопленку, но и занимаются ее реставрацией. Мастера работают с самыми разными фильмовыми материалами. Это может быть единственная сохранившиеся в мире копия раннего немого фильма или обычный просмотровый позитив, требующий обновления склеек. В большом производственном помещении сидят женщины в белых халатах и терпеливо работают над каждым роликом.

Чеботарь Татьяна

Реставратор фильмовых материалов

«Из ОТК нам поступает акт, мы знакомимся с ним и заказываем нужные нам ролики. Внимательно осматриваем кинопленку: проверяем ракорды, склейки, осматриваем перфорацию, определяем места надрыва и усадку. Пленка бывает трех видов: триацетатная, лавсановая и на нитрооснове. В зависимости от типа мы выбираем клей и начинаем процесс ручной реставрации.

«Нужно стараться сохранить каждый кадр»

Сейчас я работаю с негативом, который пострадал в пожаре. К сожалению, здесь есть разрывы на 28 кадров, приходится делать сложные фигурные склейки, используя ремонтную ленту. Потом мы отправим его на ультразвуковую чистку, где удаляются загрязнения. На позитиве могут быть следы от масла, воскового карандаша и липкой ленты, которые необходимо удалять.