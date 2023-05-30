Почему советский фантаст не верил в Тунгусский метеорит

Современный читатель несколько подзабыл писателя Александра Казанцева. А вот в советские годы он считался невероятно популярным автором, специализирующимся на фантастике.

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Но кроме своих литературных достижений он известен еще и как первый в СССР уфолог.

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Биография автора

Александр Петрович Казанцев родился в 1906 году в Акмолинске (нынешняя Астана). Первоначально планировал связать свою жизнь с точными науками и выучился на инженера. Был преуспевающим шахматистом. Но потом понял, что он больше лирик, чем физик, и с головой ушел в литературное творчество. Его дебют состоялся в возрасте тридцати лет: сочиненный им сценарий фантастического фильма “Аренида” был хорошо принят критиками и получил почетную награду на Международном конкурсе. Позже сценарий послужил основой для полноценного романа “Пылающий остров”. В центре повествования находится катастрофа: на всей планете постепенно кончается кислород и людям приходится выживать в меняющимся мире.

В 1941 году инженер Казанцев отправляется в армию и принимает активное участие в прорыве блокады Ленинграда. Причем известно, что он разработал оригинальную самоходную танкетку, которая принимала непосредственное участие в боях.

Теория о Тунгусском метеорите

После возвращения к мирной жизни, Александр Казанцев продолжил свою литературную деятельность в фантастическом жанре и написал около 30 книг.

Но его занимала не только литература, но и некоторые неакадемические направления исследований. Он верил во внеземную жизнь и именно скрытым присутствием на нашей планете инопланетян объяснял многие исторические загадки и парадоксы. До нас дошли слова самого писателя: “Тема инопланетян интересует меня не столько как предмет фантазии, сколько как фундамент для осмысления многочисленных странных объектов, явлений и происшествий”.

В одном из своих рассказов он высказал версию о том, что Тунгусский метеорит на самом деле был инопланетным кораблем с атомным двигателем, который взорвался над тайгой в 1908 году. Казанцев даже указал на место, откуда прилетел корабль - Венеру, но по его мнению, построили его марсиане. Согласно автору издания «Спецслужбы против НЛО», Антону Первушину, Казанцев неоднократно приводил эту версию в своих произведениях.

Увлечение уфологией

Несмотря на невероятность версии, выдвинутой Александром Казанцевым, она нашла своих сторонников и пользовалась довольно большой популярностью. Участники некоторых экспедиций к месту падения метеорита, отправляясь в тайгу, на полном серьезе надеялись найти там обломки НЛО. Казанцев же часто сравнивал последствия падения Тунгусского метеорита с техногенной ядерной катастрофой, проводя аналогии с пострадавшими от радиации японскими городами.

Казанцев был сторонником теории палеоконтакта. То есть верил, что в древности человечество уже взаимодействовало с пришельцами из других миров, поэтому Казанцева называют пионером советской уфологии. Причем влияние, которое он оказал на развитие этого паранаучного направления, сложно преувеличить. Чего стоит хотя бы сам факт того, что даже само слово “инопланетянин” было введено в русский язык именно Казанцевым.