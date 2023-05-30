Империя под охраной: история политического сыска в России

Сто десять лет назад, летом 1913 года, в Нижегородской губернии было ликвидировано местное подразделение так называемого охранного отделения, или охранки, тайной политической полиции Российской империи, призванной бороться с революционным подпольем. Впрочем, судьба нижегородской охранки не стала исключением – к началу 1914 года эти отделения были фактически ликвидированы на всей территории империи…

© Нижегородская правда

Вообще, история политической полиции в Российской империи весьма интересна и поучительна.

Видео дня

Начало ей положил Отдельный корпус жандармов.

«И вы, мундиры голубые…»

Это было отдельное и специальное воинское соединение, созданное императором Николаем Первым в 1827 году, со своей системой чинов и званий и собственным обмундированием небесно-голубого цвета. В задачи корпуса входили: карательная борьба с крестьянскими и иными массовыми волнениями, розыск антиправительственных организаций и отдельных лиц, информирование о настроениях в обществе, а также конвоирование особо опасных преступников, как политических, так и уголовных. Сам корпус состоял из штаба и восьми жандармских округов: по нескольку губерний в каждом во главе с жандармскими генералами. Например, Нижегородская губерния входила в 7 й Казанский округ.

В 1867 году император Александр Второй ликвидировал систему жандармских округов, а основным органом стали губернские жандармские управления (ГЖУ), одно из которых было образовано в Нижнем Новгороде. Аппарат управления подчинялся начальнику и состоял из более мелких территориальных отделений – по уездам или группам уездов. В частности, помощники начальника ГЖУ имелись в самом Нижнем и в пяти особо крупных уездах: Ардатовском, Арзамасском, Горбатовском, Макарьевском и Нижегородском.

Впрочем, для борьбы с «внутренним врагом» следовало иметь не только сильные руки, но и умную голову, способную проанализировать любой шаг экстремиста. Такими «мозгами» стало Третье отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии, которому непосредственно подчинялись жандармы. Отделение возникло при Николае Первом буквально через полгода после восстания декабристов, устроивших заговор против царя. Потрясённый самим фактом мятежа, в котором приняли участие представители древнейших дворянских фамилий, царь Николай отдал приказ об образовании при своей канцелярии Третьего отделения – специально для контроля над умонастроениями дворянской молодёжи.

Долгие годы Третье отделение возглавлял граф Александр Христофорович Бенкендорф, который вполне успешно справлялся со своими обязанностями, контролируя революционных смутьянов на самом широком фронте – от либеральной болтовни в литературных салонах до разного рода вполне серьёзных революционных заговоров…

Однако, усердно следя за дворянством, Третье отделение в середине XIX столетия упустило из виду процесс брожения, который начался в среде разночинной (то есть недворянской по происхождению) интеллигенции. Будучи в основном выходцами из крестьянской среды, разночинцы исповедовали разные революционные идеи – они выступали за демократическую, без монарха, Россию, за передел помещичьей земли в пользу крестьян, за свободу национальных меньшинств и т.д. Себя эти люди называли народниками…

Борьба не на жизнь, а на смерть

Народники не ограничивались разговорами о «свободе» в дворянских салонах или в университетских аудиториях, где в основном и работали агенты Третьего отделения. Народники жаждали революции и стремились приблизить её с помощью революционного террора. Это ими в Санкт-Петербурге была создана подпольная организация «Народная воля», вынесшая смертный приговор царю Александру Второму…

В августе 1880 года вместо упразднённого Третьего отделения был образован Департамент государственной полиции. Именно сотрудники Департамента быстро вычислили организацию «Народная воля» и внедрили туда своего человека. Однако время было уже упущено – займись царь этими преобразованиями хотя бы на полгода раньше, наверное, не случилось бы трагедии 1 марта 1881 года. В этот день бомбой, брошенной революционером Гриневицким, был убит император Александр Второй.

Ответом со стороны Департамента полиции стал настоящий погром всего революционного подполья!

В итоге при царе Александре Третьем и в первые годы царствования Николая Второго революционные террористы были загнаны в такие глубокие подвалы, что долго не показывали оттуда своих голов. А отдельные попытки организации террористических актов решительно пресекались ещё на стадии подготовки – так была разгромлена революционная террористическая группа во главе со старшим братом Владимира Ильича Ленина Александром Ульяновым…

Непосредственно политическими делами в Департаменте полиции занималось Третье (секретное) делопроизводство (первые два курировали общеполицейские функции). Это делопроизводство заведовало всем комплексом политического розыска – от надзора за массовыми общественными движениям до охраны царствующей особы и его семьи. В 1898 году Третье делопроизводство было преобразовано в Особый отдел, в котором имелись уже отдельные направления по различным революционным течениям: по преемникам «Народной воли» социалистам-революционерам (эсерам), по социал-демократам (марксистам), по нацио­налистическим (сепаратистским) организациям и т.д.

А вот региональные подразделения Особого отдела именовались охранными отделениями – в народе их прозвали охранками. Самым большим районным отделением ох ранки являлось Московское, курировавшее работу в 12 центральных губерниях, в том числе и в Нижегородской, где охранка начала работу с октября 1902 года…

…Непосредственная история охранки и её нижегородского отделения настолько насыщенна, что требует отдельной публикации. Здесь же я только замечу, что работа охранки, в том числе нижегородской, оказалась вполне результативной. Политическая полиция вела розыск революционных подпольщиков через специально созданную систему осведомителей, внедряла к революционерам своих людей, успешно выслеживала и уничтожала подпольные типографии и подрывную литературу, жёстко преследовала террористов всех цветов и оттенков. Именно во многом благодаря оперативной работе тайной политической полиции империи удалось справиться с революционными потрясениями 1905 года.

Сама работа политической полиции строилась примерно так: охранка выслеживала революционеров, проводя необходимую оперативную работу, а непосредственно официальное задержание и следствие осуществляли жандармы. Но такое положение дел нередко вызывало большое недовольство со стороны «голубых мундиров», ибо, по воспоминаниям командира корпуса жандармов Павла Курлова:

«Начальниками охранных отделений часто назначались совершенно молодые офицеры, которым должны были подчиняться их более старшие товарищи по службе. Были случаи, что заслуженные генералы оказывались в подчинении подполковников и даже ротмистров».

Для такой сословно-консервативной страны, каковой была Российская империя, это было просто неприемлемо, поэтому в результате возникших служебных интриг в 1913 – 1914 годы охранка фактически была ликвидирована – большинство региональных подразделений расформировали, а оставшиеся свели к обычному придатку при губернских жандармских управлениях…

«Ютились в доме архиерея»

Таким образом, сложилась ненормальная ситуация! Как мы помним, изначально, ещё со времён Николая Первого, жандармы являлись лишь силовой поддержкой у тайной политической полиции. Теперь же ситуация изменилась ровно на противоположную – отныне жандармы стали главными, а охранка стала играть лишь вспомогательную роль. Это так же, как если бы сегодня следственные и оперативные органы полиции переподчинили бы… руководству ОМОНа или СОБРа (?!).

Некоторые историки считают, что в результате работа по борьбе с революционным подпольем была подорвана, что и привело в конечном итоге к взрыву 1917 года, предотвратить который жандармы не смогли. Наверное, доля правды в этих рассуждениях есть. Но мне кажется, что вряд ли политическая полиция при сохранении ведущих позиций сумела бы предотвратить Великую русскую революцию.

Во-первых, для этой революции созрели глобальные социальные, экономические и политические условия. И верхушка Российской империи практически ничего не делала для их преодоления – об этом я много писал на страницах нашего издания. Так что новые революционные потрясения были лишь делом времени.

Во-вторых, огромной проблемой силовых ведомств империи было их хроническое недофинансирование. Силовые структуры содержались на весьма скудные дотации. Например, до самой революции 1917 года Нижегородское ГЖУ, включая охранку, не имели собственного здания. И наши «голубые мундиры» были вынуждены пользоваться арендованными частными домами, переезжая с одного места на другое. Несколько последних лет до Февральской революции жандармы размещались во флигеле архиерейского дома (нынешняя консерватория), арендованного у губернского духовного ведомства.

В третьих, жандармы с тайной политической полицией были нацелены исключительно на борьбу с революционным подпольем. При этом сила революционеров часто крылась вовсе не в самих революционных идеях, а главным образом в негативных деяниях властной верхушки, которая буквально дискредитировала саму власть.

Так, в 1909 году начальник нижегородской охранки ротмистр Василий Ерандаков нажил себе большие проблемы, когда доложил наверх информацию о ночных похождениях нижегородского губернатора Михаила Шрамченко, имевшего в Нижнем кучу любовниц. Ротмистру, в общем-то, было плевать на личную жизнь губернатора. Но в это время за главой региона тщательно следили революционные террористы с целью убийства, а это была уже нешуточная угроза:

«То, что господин губернатор часто в ночное время выезжает из дому в разные места города по его личным делам совершенно интимного характера, куда он запрещает сопровождать его филёрам, ставит меня в чрезвычайно затруднительное положение и парализует все предпринимаемые мною меры к охранению его от готовящегося на него покушения…».

Увы, этот рапорт ничего, кроме неприятностей, Ерандакову не принёс. В годы Первой мировой войны ситуация стала ещё хуже. Жандармы и охранники были вынуждены только бессильно фиксировать безобразное поведение тех представителей российской элиты, которые превратили войну в источник баснословных доходов на фоне страшного обнищания и невзгод остального населения. Яркий пример – городской голова Нижнего Новгорода, купец-миллионер Дмитрий Васильевич Сироткин. Вот что про него писал известный нижегородский краевед Дмитрий Смирнов:

«Как уполномоченный правительства по заготовке хлеба для армии, Сироткин перехватывал у других казённых организаций караваны с хлебом, оплачивал хлеб по твёрдым ценам, а затем перепродавал его по спекулятивным ценам. Как председатель биржевого общества, Сироткин немало поживился на строительстве шрапнельного завода. Он взялся за поставку кирпича для этой стройки и продавал его по баснословной цене – 100 рублей за тысячу кирпичей. Все организации, возглавляемые им, Сироткин превратил в свои доходные места и кормушки для друзей-спекулянтов: когда город задыхался от недостатка вагонов для подвоза продовольствия, сырья и топлива, частные торговцы получали нужные им вагоны через городскую Думу…».