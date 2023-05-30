Мужчина нашел в стене дома страшную картину с мужчиной без глаз

Житель США нашел "ужасную" картину в доме, в котором он прожил 46 лет, пишет Mirror. Все это время полотно хранилось в одной из стен.

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Как рассказал мужчина, он был ошеломлен после того, как обнаружил спрятанную в стене картину, на которой был изображен старик без глаз. Американец решил поделиться рисунком с пользователями соцсетей.

Газета.Ru

"Я нашел ее внутри стены в моем коридоре. Я жил в этом доме все свои 46 лет. Картина выглядит ужасно, и у него нет глаз. На обороте написано неразборчиво", - добавил мужчина.

Американец добавил, что сама картина его не пугает - его "сбивает с толку" мысль о том, что она десятилетиями скрывалась в стене и никто ее не нашел. Однако комментаторам было труднее сохранять спокойствие, глядя на такое искусство.

"Это что-то из "Охотников за привидениями", - пишут люди.