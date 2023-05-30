Мужчина бросил работу и уехал жить в джунгли

Житель американского штата Калифорния бросил работу кассира в супермаркете и уехал жить в дом на дереве, который построил в джунглях на Гавайях. Об этом он рассказал в своем аккаунте в TikTok.

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35-летний Роберт Бретон решил таким образом сделать вклад в сохранение природы. С 2011 года он путешествовал по стране в поисках идеального места для постройки дома. В итоге он решил остановиться на Гавайях. Мужчина приобрел землю, стройматериалы и два года занимался возведением дома.

Сейчас его постройка, находящаяся на высоте 12 метров, представляет собой полноценное жилище с душем, туалетом, спальней и гостиной. В доме есть горячая вода и установлены двойные стеклопакеты. Американец использует дождевую воду, а электричество получает с помощью солнечных панелей. Кроме того, он очистил участок в джунглях без использования тяжелой техники.

Благодаря тому что земля Бретона находится в так называемой нерегулируемой сельскохозяйственной зоне, ему не понадобилось получать разрешение, чтобы поселиться там. Американец самостоятельно выращивает в теплице более половины потребляемых продуктов. Деньги он тратит только на оплату интернета, покупку продуктов, которые он не может добыть сам, и газа для приготовления пищи.

Бретон рассказал, что сначала ему казалось странным, что он не может заказать доставку пиццы или получить на дом почту. Тем не менее это помогло ему осознать важность бережного отношения к окружающей среде. «Я думаю, что это обязанность каждого из нас — осознавать свой вклад в загрязнение окружающей среды», — подчеркнул мужчина.

В будущем он планирует учить других жизни в гармонии с природой.