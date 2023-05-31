День в истории: Лобачевского — в ректоры, аэропорт — Тукаю

Чем примечательна дата 31 мая?

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Сегодня, 31 мая, Всемирный день без табака, в России — День адвокатуры и День образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе ОВД РФ.

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В России начали строить Транссибирскую магистраль, Лобачевский стал ректором Казанского университета, аэропорт стал носить имя Тукая, состоялось открытие Волго-Донского судоходного канала, в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога, Казань выбрали столицей Универсиады 2013 года.

Родились врач Гениатулла Терегулов, историк и археолог Миркасым Усманов, живописец Михаил Нестеров, писатель Константин Паустовский.

Скончались композитор Йозеф Гайдн, живописец Леонид Пастернак, певица Мунира Булатова. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

Казанские ветеринары

31 мая 1841 года ученый совет Императорского Казанского университета избрал ректором на предстоящие 4 года профессора, одного из создателей неевклидовой геометрии, деятеля университетского образования и народного просвещения Николая Лобачевского. Он был утвержден в должности высочайшим повелением 5 сентября. Оставался на этом посту до 1846 года.

31 мая 1873 года был основан Казанский ветеринарный институт. Учебное учреждение имело право присваивать степени ветеринара и магистра ветеринарной медицины, соответствующие университетским степеням кандидата и магистра, со всеми их правами. Профессора и доценты института во всех правах были равны с профессорами и доцентами университетов. Те из них, которые читали специальные науки, должны были иметь степень магистра ветеринарной медицины.

31 мая 1891 года в деревне Новые Каргалы (ныне — Верхние Каргалы Благоварского района Республики Башкортостан) родился Гениатулла Терегулов. После учительской школы в Казани преподавал в деревне, был оспопрививателем, затем окончил учительский институт в Уфе. Был в том числе лектором Московского университета трудящихся Востока. Занимался составлением пяти учебников для татарских школ. В 1927 году окончил медицинский факультет МГУ, был создателем первого в БАССР медицинского института. Также был главным терапевтом госпиталей Башкирии, после — Министерства здравоохранения Башкирской АССР. В 1945 году организовал Уфимский институт профессиональных заболеваний.

31 мая 1934 года в городе Кульджа (Западный Китай, провинция Синьцзян) родился Миркасым Усманов. Учился в татарской школе и русской при Генконсульстве СССР. Когда началась китайская культурная революция, семья переехала в Казахстан, где Усманов работал в совхозе, на сахарном заводе, в районном комитете ДОСААФ и на Алма-Атинской киностудии, параллельно учился в школе рабочей молодежи. Окончил Казанский государственный университет, причем сначала учился на отделении татарской филологии, а потом перевелся на историческое. После там же стал преподавать. Его докторская диссертация — "Жалованные акты Джучиева Улуса XIV—XVI вв.". В 1989 году стал заведовать кафедрой истории татарского народа, также руководил научно-исследовательской археографической лабораторией КГУ, несколько лет был проректором университета по учебной работе. Был председателем фонда "Джиен", переиздававшего работы историков прошлого. Один из основоположников современной татарской археографии, руководитель постоянно действующей археографической экспедиции университета, автор более 450 научных трудов, в том числе 11 книг.

31 мая 2019 года указом президента России международным аэропортам страны присвоили имена выдающихся соотечественников. Воздушная гавань Казани обрела имя Габдуллы Тукая, аэропорт Бегишево — первого гендиректора "Нижнекамскнефтехима" Николая Лемаева. В проекте по присвоению имен великих российских соотечественников участвовали аэропорты по всей стране. На завершающем этапе конкурса, с 12 по 30 ноября, каждый россиянин мог выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать по принципу "один голос — один аэропорт — одно имя".

31 мая 2022 года "Реальное время" рассказало, что резидент ОЭЗ "Алабуга" компания "Тракья Гласс Рус" подала в суд на Приволжскую таможню. У компании с турецкими корнями возникли проблемы при ввозе в Россию катализатора, в составе которого есть соли драгметалла. Таможенники потребовали разрешения Пробирной палаты России — таковы требования ЕврАзЭС.

Транссибирская магистраль

31 мая 1891 года во Владивостоке начали строить Транссибирскую магистраль. В этот день цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II, заложил первый камень железной дороги на участке пути недалеко от Владивостока. За строительством магистрали следил специально созданный Комитет по сооружению Сибирской железной дороги. Транссиб, Великий Сибирский путь — железная дорога между Челябинском и Владивостоком, соединяющая европейскую часть России с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами.

31 мая 1952 года состоялось открытие Волго-Донского судоходного канала, который соединил две реки в месте их максимального сближения друг с другом, вблизи Волгограда. Разработка проекта Волго Донского водного пути поручалась различным ведомствам (Наркомату путей сообщения, Наркомводу). Но ни один из предложенных вариантов строительства канала не был одобрен. В 1920 году по плану ГОЭЛРО правительство страны вновь поставило вопрос о создании канала, к середине 30-х годов проект подготовили. Но и его не смогли реализовать из-за начала войны, работы возобновились только в 1943 году, после Сталинградской битвы. Канал строили руками "врагов народа" — политзаключенных, осужденных по 58-й статье УК. Сооружение сдали в уникально короткие сроки в мировой истории гидростроительства — всего за 4,5 года. Канал связал Москву и страны соцлагеря Восточной Европы по воде.

Наша Универсиада

31 мая 1879 года в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога и был продемонстрирован первый электропоезд, сконструированный Вернером фон Сименсом. Длина круговой железной дороги составляла 300 метров. Посетители выставки были крайне удивлены поездом, двигавшимся без пара и лошадей. Изначально Сименс разработал электропоезд для использования в шахтах, но уже в 1881 году в Берлине на маршрут вышел первый электрический трамвай.