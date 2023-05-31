Какой праздник сегодня, 30 мая

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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Международный день феминизма

30 мая отмечается Международный день феминизма. Дата выбрана неслучайно – именно в этот день была казнена национальная героиня Франции Жанна Д'Арк. Праздник призван напомнить, что миру еще очень далеко до равноправия полов, дискриминация женщин продолжается во многих государствах и по разным причинам.

День окрошки в России

30 мая в России отмечают День окрошки. Праздник посвящен одному из самых популярных блюд. Рецепты окрошки появились еще в конце XVIII века. Это блюдо представляет собой мелко нарезанное отварное мясо, колбасу или рыбу вместе с овощами – огурцом, редисом, картофелем, зеленью. Суть рецепта скрыта в самом названии: «окрошка» происходит от глагола «крошить», то есть мелко нарезать.

Кстати. Изначально это блюдо было исключительно крестьянским, а в ингредиенты входили остатки жареного или вареного мяса, в окрошку не клали картофель, а заправляли ее смесью сливового и огуречного рассолов, яблочного уксуса и кваса.

Также 30 мая в Перу отмечается День картофеля, в США – День поливания цветов, а в Никарагуа – День матери.

События:

525 лет назад (1498 год) стартовала третья экспедиция Христофора Колумба. В результате был открыт остров Тринидад, однако путь в Индию путешественник так и не нашел.

165 лет назад (1858 год) на берегу Амура был основан город Хабаровск.

100 лет назад (1923 год) была образована Республика Бурятия.

23 года назад (2000 год) русский язык в Кыргызстане получил статус официального.

Кто родился:

Советский поэт-песенник Лев Ошанин (1912 – 1996).

Французский кинорежиссер и фотограф Аньес Варда (1928 – 2019).

Советский космонавт Алексей Леонов (1934 – 2019).

Советский актер Александр Демьяненко (1937 – 1999).