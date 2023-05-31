Самый секретный остров СССР: главные тайны Городомля

После войны на острове Городомля, что на озере Селигер был создан филиал НИИ-88. Одним из руководителей филиала и осуществляемых в нем проектов был Гельмут Греттруп, правая рука Вернера фон Брауна.

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После разгрома гитлеровской Германии американцы бросили все силы на поиски немецкого конструктора Вернера фон Брауна и его правой руки Гельмута Греттрупа. Первого им удалось переманить к себе, а вот второй поддался на уговоры советской стороны, сказав, что «двум медведям в одной берлоге в Америке» будет тесно. В 1946 году более 200 германских специалистов вместе с семьями перебрались в СССР. Поначалу всех их разместили в Подмосковных санаториях и доставляли на работу в институты в Химках, Монино и Подлипках. Однако такое положение вещей возмутило заместителя наркома НКВД Ивана Серова, который потребовал изоляции вражеских ученых на острове Городомля на Селигере.

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Дело в том, что остров был отделен от суши широкими проливами, а потому попасть на него, а тем более уйти незамеченным представлялось практически невозможным. Впрочем, власти опасались не только побегов немцев, но и заботились о сохранении секретности производимых работ. Поэтому Городомля в этом смысле и вправду был почти идеальным местом. К тому же в прежние времена на острове размещался научно-исследовательский институт по борьбе с опасными заболеваниями скота. НИИ ликвидировали, а здания и постройки остались. Немецкие специалисты занялись обустройством территории и жилищ, а производственные корпуса были оснащены различным оборудованием, вывезенным из Германии.

Созданные лаборатории и научно-исследовательские подразделения, созданные на острове Городомля, получили статус филиала No 1 НИИ-88, располагавшегося в Подлипках. Возглавил немецкий коллектив филиала Гельмут Греттруп. По мнению Татьяны Васиной, автора издания «ВПК СССР», Греттруп был лучшим специалистом по электронике в немецком ракетном проекте. В научно-исследовательском центре в Пенемюнде, где под началом Вернера фон Брауна была создана первая в мире баллистическая ракета Фау-2, Гельмут Греттруп занимал должность руководителя Группы управления баллистических и управляемых ракет. Так что Греттрупа можно смело назвать самым крупным представителем германского проекта, согласившегося сотрудничать с СССР.

Неудивительно, что именно немецким специалистам в 1947 году было поручено сконструировать ракету более мощную, чем Фау-2. Проекту был присвоен индекс «Г», а его руководителем стал Греттруп. Уже в сентябре того же года проект Г-1 был вынесен на суд научно-технического совета НИИ-88. Впоследствии ракета была усовершенствована. Например, дальность ее увеличилась с 600 до 800 км., а точность попадания составляла 3 км. Далее последовал проект Г-2, плодом которого стала ракета, способная доставлять боеголовку весом в тонну на расстояние более 2500 км. Проект Г-4 уже предусматривал разработку ракеты-носителя дальностью 3000 км. и боевой нагрузкой в 3 тонны. Потом была более мощная ракета Г-5, для повышения грузоподъемности которой немцы предложили разместить вокруг центрального блока 4 боковых.

Однако большинство проектов немцам так и не дали довести «до железа». Инженер Станислав Зигуненко утверждает, что все разработки Гельмута Греттрупа и его германских коллег были использованы советскими специалистами. Дело в том, что в Подлипках параллельно с работой Греттрупа также создавались ракеты. И всякий раз для реализации первенство отдавалось советским проектам. Так, многие идеи, заложенные в проект Г-1, были скопированы в советских проектах с индексом «Р»: несущие баки, переднее расположение бака с окислителем, управляемое по радио выключение двигателей. Впрочем, некоторые немецкие разработки были признаны лучшими, но реализовывать их все равно не давали, нередко ссылаясь на «технические причины».