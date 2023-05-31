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Мужчина в костюме феи в парке развлечений Disney вызвал шквал критики в интернете

Disney разрешил сотруднику-мужчине надеть костюмированное платье и накраситься, что вызвало недовольство у общественности. Об этом пишет New York Post.

В видео, набравшее почти 7 млн просмотров в TikTok, показывается, как усатый ученик крестной феи приветствует девочку в бутике Bibbidi Bobbidi Boutique в Диснейленде в Калифорнии.

«Итак, меня зовут Ник, я один из подмастерьев крестной феи. Я здесь для того, чтобы купить вам все необходимое и сделать выбор на весь день», — сказал работник. Он был одет в фиолетово-голубое платье, а на его глаза были нанесены синие и фиолетовые тени.

Женщина, опубликовавшая видео, не стала критиковать наряд сотрудника, а похвалила работников за то, что они подарили ее дочери незабываемые впечатления от посещения бутика.

Однако ролик вызвал шквал критики в интернете. «Ничто не имеет значения, кроме повестки дня, а ваш 4-летний ребенок — пешка, которой они с удовольствием манипулируют», — заявила писательница Пичи Кинан.

«Подумайте, сколько настоящих девушек хотят получить эту работу в Disney, и они дали ее ему не просто так», — написал ведущий Дэйв Рубин.

Брэндон Морс, редактор Red State, написал в Twitter: «Пусть вас никогда не постигнет такое же разрушение вашего наследия, какое постигло бедного Уолта [Диснея]».

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