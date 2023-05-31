Как на Эльбрусе проходила операция по спасению туристов

В течение полутора суток на самой высокой горе Европы длилась операция по обнаружению и спасению шести туристов из Беларуси. Их все это время разыскивали 80 специалистов: сотрудники МЧС и пограничники. Были задействованы 24 единицы техники, а также вертолет и беспилотник.

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История белорусских восходителей началась 22 мая, когда в службу спасения обратился местный житель. Он сообщил, что еще неделю назад из окрестностей аула Хурзук ушли покорять западную вершину Эльбруса шесть туристов из Минска. Однако к назначенной дате, 21 мая, не вышли на точку сбора.

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Ситуация осложнялась тем, что опыт восхождения имел лишь старший группы Алексей Глазков - другие альпинисты вообще были новичками. Кроме того, на Эльбрусе разыгралась непогода - пошел дождь со снегом и поднялся сильнейший ветер. И, наконец, самая главная проблема - белорусские любители альпинизма не зарегистрировались в местной службе МЧС и не сообщили никому о предполагаемом маршруте.

"Горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей. Необходимо быть предельно внимательными на туристических маршрутах и проходить регистрацию в подразделениях МЧС России. Даже у самых опытных туристов в пути могут возникнуть непредвиденные ситуации. Если спасатели знают ваш маршрут, они быстро вас найдут, здесь важна каждая минута", - прокомментировал ситуацию корреспонденту "РГ" заместитель начальника ГУ МЧС России по КЧР Виталий Бихтваев.

Спасатели оперативно прибыли в окрестности аула Хурзук Карачаевского района и обследовали маршруты, ведущие на западный склон горы Эльбрус. Пограничники и сотрудники ведомства также исследовали местность у перевала Хаду-Тау, ущелья Чикер и Тройной, а также верховье реки Битюк-Тюбе. Вскоре они наткнулись на палатку, обнаружили часть личных вещей туристов, которые штурмовали главный пик Европы.

По предполагаемым маршрутам пропавших отправились поисковые отряды из работников МЧС. Подключили к поискам авиацию - вертолет Ми-8 и беспилотник. Именно с воздуха и удалось обнаружить белорусских туристов у подножия горы Утюг на высоте 3800 метров.

Всех путешественников доставили сразу в город Лермонтов Ставропольского края. Оказалось, что альпинисты понадеялись на спутниковый телефон и рации, однако аккумуляторные батареи быстро разрядились, и восходители остались без связи. А палатку с вещами сорвало сильным ветром и разметало по склону.

Роковая высота

Специалисты уверены: белорусским восходителям очень повезло, что погода окончательно не испортилась и их довольно быстро удалось разыскать. А вот весной 1987 года шесть альпинистов-москвичей из Ленинского клуба туристов тоже решили покорить ту же самую, западную вершину Эльбруса. Только 23 августа 2018 года альпинисты из Владимира нашли тело туристки Елены Базыкиной. Экспертиза показала, что группа альпинистов попала под снежную лавину. Судьба остальных восходителей неизвестна до сих пор.

Советы альпинистам

Как зарегистрировать в МЧС туристическую группу для походов в горы, лес или сплава по рекам: через интернет - на сайте МЧС России; по почте - письмом с уведомлением; лично - обратившись в территориальное управление МЧС.